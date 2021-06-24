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俄軍嚴密盯哨英國 克里米亞戰雲密布

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

英、俄差點在克里米亞島擦槍走火。俄國軍方23日透露，英國大膽級防空驅逐艦在克里米亞島附近對空鳴炮警告，還有轟炸機丟炸彈警告俄軍，但遭到英國軍方否認，還指控俄國派至少20架戰機與2艘海警船跟監驅逐艦。俄國自2014年侵占克里米亞至今，區域局勢一直很敏感。

瀕臨戰爭邊緣

根據《英國廣播公司》報導，雖然俄國軍方23日指控英國軍方對俄軍進行威嚇，不過隨防空驅逐艦同行的英廣記者表示，戰艦被俄國軍方持續騷擾，在驅逐漸航往喬治亞的過程中，都可以持續聽到俄國軍機呼嘯而過的聲音，軍艦上每個士兵都非常緊張。

當時，他們在不到100公尺外還看到兩艘俄國海警船尾隨，不過英國國防部試圖淡化此事件，隨後發表聲明指出，他們判定俄軍應該只是演習，因此並沒有發射警告彈，只是在國際水域進行符合國際法的無害通過。此艘大膽級防空驅逐艦是為了執行任務，從烏克蘭前往喬治亞，而克里米亞海峽就是其必經之路。

俄國海上勢力擴張

《每日郵報》提到，俄國自2014年便藉由當地人民公投支持俄國進入下占領克里米亞，西方國家普遍不承認俄國此舉，都認為是不符合國際法的「侵占」行為。俄國國防部對此則表示，英國軍艦的通過非常危險，違反了聯合國制定的《海洋法公約》，甚至要求調查此艘戰艦的戰鬥人員。

俄國近年來對於海權更加重視，2020年11月，當美軍航行俄東日本海時，俄國也指控美國進入俄國領海，但遭到美國海軍否認。面對俄國對克里米亞的執著，烏克蘭也積極想要突破，該國除了持續想要加入北約外，近日也與英國簽訂協議，要在烏克蘭海岸再建造2座海軍基地。

英、俄歷史糾葛

在歷史上，英、俄兩國間的關係也並不好，俄國積極想從黑海對外擴張，但地中海又是英國自古以來重要的區域利益，因此才會在1853年至1856年爆發著名的克里米亞戰爭，由英、法、鄂圖曼土耳其等國組成聯軍對抗俄國，後來由俄國投降、簽定巴黎和約做收，這場戰役同時也間接促進義大利統一。

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