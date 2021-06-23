布林肯訪問歐洲多國 加強美歐盟友關係

本周三（6月23日），到訪德國的美國國務卿布林肯計劃與德國聯邦總理默克爾以及外長馬斯舉行會晤。另外他還將在柏林參加一場同時還有俄羅斯、中國以及土耳其代表出席的有關解決利比亞沖突的會議。周四，馬斯和布林肯計劃在歐洲被屠殺猶太人紀念館簽署一項關於美國和德國在紀念二戰猶太人大屠殺方面加強合作的協議。

布林肯同默克爾、馬斯會晤的重點議題將放在如何在後川普時代把陷入低谷的美德關系重新引入新時代。美國現任總統拜登致力於重新改善同歐洲經濟強國的關系，所以他甚至主動化解美國同而德國在天然氣輸送管線北溪2號問題上的矛盾，放棄對德國企業實施制裁。不過有關北溪2號線的矛盾並未完全解決，所以預計這也將是雙方會晤的話題之一。

除此之外，按照美國國務院對外通報的信息，布林肯此次訪問柏林還會重點談到抗擊新冠疫情、應對氣候變化以及對華和對俄關系。美國主張對待這兩個強國采取強硬路線，但是德國聯邦政府強調，尤其在氣候變化等議題上需要中國作為合作伙伴的支持與配合。

布林肯訪德的同時，德國經濟部長阿爾特邁爾也飛往華盛頓。默克爾本人預計將於7月15日訪問美國。兩周前，默克爾曾在英國舉行的G20峰會期間同拜登舉行了美國總統換屆之後的首次會晤。當時拜登在會晤結束後在推特上寫道：「我們兩國間的聯系還從未像現在這樣緊密。」

訪問德國結束之後布林肯還將繼續前往法國。本周五，他將同法國總統馬克龍以及法國外長勒德裡昂（Jean-Yves Le Drian）舉行會談。下周布林肯和德國外長馬斯還會在意大利再次碰面。他們都將在羅馬出席打擊伊斯蘭國（Islamic State）極端主義團體的會議，此後二人還將前往意大利南部出席G20外長會議。

英國《金融時報》引述消息人士的話稱，中美正在討論布林肯和中國外交部長王毅在G20外長會議期間會晤的可能性。報道稱，拜登政府已向北京方面表達，希望美國副國務卿謝爾曼在夏季訪問中國。

報道還透露，白宮還就今年晚些時候派遣布林肯或國家安全顧問沙利文訪問中國進行了初步的內部討論，這可能為拜登和中國國家主席習近平10月在羅馬舉行的G20領導人會議期間舉行雙邊峰會創造條件。

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