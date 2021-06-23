西班牙特赦加泰9領袖 化解社會對立

西班牙首相桑傑士宣布特赦正在服刑的加泰隆尼亞的9名獨立領袖，望能促進社會和解。加泰隆尼亞於2017年單方面舉辦獨立公投並宣佈獨立，但最終失敗，部分領袖入獄，其他則流亡海外。此刻特赦是希望能促成社會和解，但外界反應顯示桑傑士是擔心兩面不討好。

根據《英國廣播公司》報導，西班牙政府宣布特赦因2017年加獨事件遭判刑的9名獨立領袖。總理桑傑士在22日的對外電視談話中表示，他希望能藉此展開對話與和解的時代，而不要停留在對抗與分歧的老路上。特赦將在西班牙國王費利佩六世簽字同意，並由政府公報正式刊登後，正式執行。

儘管同意特赦，桑傑士也特別表示，此次特赦仍將保留部分處罰。他們仍將維持褫奪公權，不得參與任何公職選舉，且將處於假釋狀態，須在一段期間內保持不違法的狀態。桑傑士也巧妙地點出，他們是因為觸犯法律而遭定罪，而不是因為他們的信念，暗示西班牙政府是為了維持法治才會出手。

恐兩面不討好

《美聯社》指出，儘管桑傑士意圖減少社會對立，特赦此舉恐兩面不討好。特赦一事目前已遭西班牙右派強烈反對，許多左派人士也不同意特赦。西班牙群眾也曾在首都發起示威遊行，要求政府收回成命。一位民眾伯朗哥就表示，他擔心特赦會建立起先例，讓西班牙其他自治區有樣學樣，跟著鬧獨立。

而加泰隆尼亞地區的人也同樣不買單。當桑傑士宣布要特赦後，數百名獨立份子就上街抗議，要求加泰隆尼亞獨立。他們認為，特赦展現了這些獨立領袖當初就應該無罪釋放，而不是判刑後再來特赦。流亡海外的前加泰隆尼亞領袖普吉德蒙表示，特赦並不能解決西班牙與加泰隆尼亞之間的政治問題。

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