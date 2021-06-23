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民調：澳大利亞對中國不信任感創新高

德國之聲 / 德國之聲

澳大利亞的洛伊國際政策研究所22日發布了2021年的澳大利亞民意調查，結果顯示隨著澳大利亞與中國過去幾年關系急速惡化，2021年是首次有超過一半 (63%) 的受訪者視中國為安全威脅，與去年相比大幅增加了22%。

相反地，2021年的結果顯示僅有34%的受訪者認為中國是經貿夥伴，與去年相比下跌了21%。洛伊國際政策研究所民意調查與外交政策項目主任康思敏 (Natasha Kassam) 告訴德國之聲，過去一年來，澳大利亞人在經濟議題上對中國的態度轉變與中國過去一年對澳大利亞的出口業進行經濟脅迫有關。

她說：「澳大利亞人現在清楚地意識到，當他們與中國有如此密切的經濟關系時，澳大利亞的經濟會顯露出一些脆弱性。」

中國自去年起便對多項澳大利亞的進口貨物施行限制令，並在一個月前對外宣布無限期暫停與澳大利亞的戰略經濟對話。這一連串的舉動，使雙方的經貿關系降到了近年來的最低點。

對中國的軍事威脅警覺提升

另一方面，有93%的受訪者認為中國在區域內的軍事行動讓他們對中國產生負面影響，與2016年相比上升了14%。若中國與美國爆發戰爭的話，有57%的受訪者認為澳大利亞應該保持中立，但也有41%的受訪者認為澳大利亞應該支持美國。

這個數字也反應在澳大利亞人看待中美在台海爆發武裝沖突的影響上，有52%的受訪者認為台海沖突會影響澳大利亞的利益。康思敏認為，過去這段時間，澳大利亞人得知更多與中國軍事丶南海以及中國對台灣展開軍事威脅相關的消息，所以中美在台海附近發生武裝沖突的可能性也逐漸進入澳大利亞人的認知範圍。

她表示：「但當我們詢問澳大利亞人他們是否支持澳大利亞參與超級大國之間的戰爭時，大多數澳大利亞人希望澳大利亞政府保持中立。這個結果並不令人意外，因為過去的民調數據顯示，澳大利亞人越來越不願意跟隨美國進入戰爭，這主要與對在阿富汗發生的事情幻滅有關。」

然而，康思敏也點出，隨著澳大利亞過去一年開始積極參與一些區域的安全計畫，認為澳大利亞屬於印太地區的比例也越來越高。今年的民調結果顯示有38%的澳大利亞人認為澳大利亞屬於印太地區，而康思敏表示「印太地區」是澳大利亞5年前不會用的詞。

另一方面，2021年的民調結果也顯示，澳大利亞人對日本與印度的信任感也大幅提升，有87%的受訪者信任日本，而也有61%的受訪者信任印度。她向德國之聲表示：「澳大利亞人對三個QUAD伙伴的信任感在過去一年裡大幅增加，我認為其中有一部分原因是對中國的反應。」

中國政府與人民之差

這份民調也問受訪者他們認為哪些議題會對澳大利亞的利益造成威脅，而56%的受訪者認為澳中關系是影響澳大利亞利益的關鍵威脅。在去年11月洛伊進行的另一項意見調查中，有82%的澳大利亞人對中國影響澳大利亞的政治局勢的程度感到擔憂。

康思敏認為，中國對澳大利亞咄咄逼人的外交政策，使澳大利亞公眾和政治人物對中國的態度都更加強硬。她說：「很明顯的，大多數澳大利亞人都支持澳大利亞政府對中國采取的做法。」

不過，康思敏也提到，雖然澳大利亞人普遍支持政府對中國采取強硬的政策，但大多數的受訪者在2021的民調中仍對他們見過的中國人與中國文化持有非常正面的態度。她表示：「這表明，澳大利亞人仍能區分中國的外交政策和中國人之間的差別。」

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