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塔利班大肆侵略 美軍撤離藏隱憂

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美軍將於9月前撤出阿富汗，聯合國特使近日警告，這只會縱容塔利班在境內擴張領土。（Photo by ResoluteSupportMedia on Wikimedia under CC 2.0）
美軍將於9月前撤出阿富汗，聯合國特使近日警告，這只會縱容塔利班在境內擴張領土。（Photo by ResoluteSupportMedia on Wikimedia under CC 2.0）

美軍要走了，但塔利班馬上就來了！聯合國特使22日在安理會表示，塔利班因美軍將於9月撤退，已經佔領了數十個大區，他警告如果美國與北約盟軍撤離，只會讓阿富汗陷入更多戰火，但美國國防部目前仍堅持按照原定計畫撤軍。美國在川普時期原本要在5月就撤軍，拜登上台後延到9月。

撤軍恐激化衝突

根據《英國廣播公司》報導，聯合國阿富汗特使萊昂絲22日向安理會表示，塔利班從5月開始就在阿富汗境內攻城掠地，在阿富汗370個大區中已經佔領至少50個，如果未來美國與北約的駐軍撤離，不安全與暴力的衝突只會愈演愈烈，絕對不能輕忽塔利班的野心與激進教義對當地民眾的影響。

不過國防部發言人柯比表示，塔利班的擴張不會影響美軍的撤離計畫，美國對當地局勢的關注是動態性的，美軍仍有足夠的彈性維持阿富汗地區的和平。但萊昂絲擔心，以塔利班摧枯拉朽的擴張速度，尤其最近還攻下北方關鍵戰略要地庫德茲省，在美軍撤走後直取首都絕對只是時間上的問題。

當地媒體報導稱，塔利班也在此役繳獲大量軍武裝備，雖然阿富汗軍方已經表示近期將籌備大隊人馬收復失土，不過外界並不看好。美國在2001年將塔利班趕下台，但就持續陷入阿富汗戰爭的泥淖，近年來歷任總統任內皆有部分撤軍，但因為當地局勢複雜，因此遲遲未將全部軍隊撤離。

助美翻譯憂遭清算

直到川普政府時期，美國才決定要將美軍撤離阿富汗，並希望阿富汗政府與塔利班簽訂權力共享協議，但雙方談判屢屢無法達成共識。拜登上台後，延後了原本川普5月撤軍的規劃，並表示會在9月11日前將美軍撤出，他雖然承諾會持續幫助阿富汗，但不會以軍事的方式。

《ABC新聞網》提到，這也讓許多過去替美軍翻譯的阿富汗人，或是幫過美軍的阿富汗民眾擔心，在美軍撤離後會遭到塔利班清算。美國原本承諾給這些翻譯特殊簽證，讓他們可以移民美國，但在川普時期遭到無限拖延，至今仍無下文，也讓他們感嘆遭美軍欺騙。

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