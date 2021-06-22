發展飛彈不妥協！ 伊朗新總統震撼彈

新伊朗總統的首場演說，就讓西方國家心驚膽跳！伊朗近日總統選舉選出保守派賴西在21日的首場演說就拋出震撼彈表示，伊朗發展彈道飛彈的決心是不容談判的，雖然他也說不會讓現階段在維也納的核協議談判終結，並要求美國儘速解除制裁。他的演說讓外界憂心，伊朗未來在中東只會更活躍。

作風強硬積極擴張

根據《英國廣播公司》報導，伊朗即將於8月就任的新總統賴西21日發表演說，首先強調伊朗在發展彈道飛彈上是絕對不能與外國妥協的，他也感謝伊朗民眾投給他，希望國家能繼續走在共和國創辦人何梅尼盼望的伊斯蘭信仰上。賴西雖然獲得高達62%的得票率，但這次選舉總投票率也創下伊朗建國至今的新低，僅49%。

《紐約時報》提到，他也宣布，伊朗未來的外交政策將不會受限於現任總統魯哈尼談判的核協議範圍，但他向外界保證不會讓伊朗離開核協議的談判，不過美國必須要先解除川普總統時期對伊朗施加的經濟制裁，從2018年至今，包括石油禁運、貿易禁令等制裁已經對伊朗的經濟造成沉重的打擊。

被問到是否要與美國總統拜登見面時，賴西表示沒有打算。除了彈道飛彈發展無法商量，伊朗也不願放棄對其他國家境內的武裝團體，如黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦哈瑪斯與敘利亞政府等，代表伊朗日後在中東只會更加的活躍，這也讓以色列新總理貝內特呼籲西方國家，不要繼續與伊朗進行核協議談判。

新協議持續卡關

伊朗核協議是2015年伊朗與西方大國簽下的協議，伊朗用限制核武發展換取西方解除經濟制裁，但美國於2018年在川普總統授意下曾片面退出協議，並對伊朗進行經濟制裁，伊朗在2020年也不願執行合約內容。但2021年，美拜登總統上任後，西方各國便與伊朗重新於維也納協商核協議內容。

不過依據伊朗在維也納的談判代表阿克齊的說法，雖然距離新的核協議定案已經是「史無前例的接近」，但對於制裁等關鍵議題卻遲遲無法獲得進展。《英廣》分析，伊朗目前最高領袖哈米尼是保守派，加上總統也是保守派下，伊朗未來4年在中東的擴張只會比溫和派的魯哈尼任內還要積極。

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