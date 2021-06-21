恢復核協議有進展 伊朗新政府添變數

(德國之聲中文網) 參與伊朗核協議會談的高級外交官20日表示，伊朗與全球大國之間的會談取得了進一步進展，但他們說，現在必須由參與談判的各國政府作出相關的政治決定。全球多國試圖透過會談來恢復被特朗普政府放棄的2015年遏制伊朗核協議。

主持俄羅斯丶中國丶德國丶法國丶英國和伊朗之間第六輪會談最後一次會議的歐盟官員莫拉 (Enrique Mora) 20日向媒體表示：「我們距離達成協議又更近一步了，但我們還沒有達到最終目的。我們在一些技術問題上取得了進展，也對技術文件上有了更清晰的了解。由於這些文件都相當復雜，所以這種清晰度使我們對相關政治問題也有了很大的了解。」

這是自伊朗強硬派的前司法總監萊西 (Ebrahim Raisi) 以壓倒性的優勢贏得伊朗統選舉後，各國首次召開的正式會議。部分外交官表示擔心，萊西的勝選可能會為恢復核協議增添復雜性，因為在德黑蘭的鈾濃縮達到歷史最高水平之際，萊西的勝選將使強硬派牢牢控制了伊朗政府。伊朗與美國和以色列之間的關系仍然很緊張，據信以色列對伊朗的核設施進行了一系列攻擊，並暗殺了幾十年前創建其軍事原子計劃的科學家。

萊西是第一位在上任前就被美國政府制裁的伊朗總統，因為他參與了1988年的大規模處決，以及擔任飽受國際批評的伊朗司法總監一職。

俄羅斯：是時候做出政治決定了

俄羅斯最高代表米烏裡揚諾夫 (Mikhail Ulyanov) 說，《聯合全面行動計劃》（即JCPOA）的成員「評估了維也納會談，包括第六輪會談所取得的重大進展，並決定休會一下，讓與會者與他們的政府協商，為應該是最後一輪的談判做准備」。

他說：「有幾個有爭議的點需要作出政治決定。顯然，尋找共同語言的外交努力幾乎已經完全用盡。所以現在是作出政治決定的時候了。」

參與談判的國家一直在努力解決關於如何讓美國重返伊朗核協議的相關問題。此前，美國前總統特朗普2018年單方面從該協議中撤出，並加大對伊朗的制裁力度，試圖迫使伊朗以做出更多讓步來重新談判協議內容。

烏裡揚諾夫說，在回去向各自的政府報告會談結果後，他預計各國外交官將在10天後返回維也納進行最後一輪會談。他評估，各國可能在7月中旬之前完成談判。他向媒體表示：「我相信我們有機會到達談判的最終點，時間點甚至可能在7月中旬之前，除非發生一些非同尋常的負面情況。」

在周日會談後的一份書面聲明中，歐洲三國的高級外交官員敦促參與會談的各國迅速做出決策。這些外交官寫道：「代表團現在將返回各國，以便與他們的領導人協商。我們敦促各國返回維也納，准備好締結一項協議。作出決定的時間很快就到了。」

美國：關鍵問題有歧異

據伊朗半官方通訊社邁赫爾通訊社 (Mehr News Agency) 的報道，伊朗負責政治事務的副外長阿拉格奇 (Seyyed Abbas Araghchi) 20日在維也納會議前表示：「我們認為幾乎所有的協議文件都已准備就緒。在仍有爭議的主要問題中，有些已經解決，有些歧見仍然存在，但這些問題已經有一個非常精確的樣貌，我們很清楚這些爭議是大是小。」

美國並未派代表參與維也納的會談。然而，拜登政府已經表示願意根據條款重新加入伊朗核協議，這些條款將看到美國縮減制裁的規模，而伊朗也會回到其2015年的核承諾。一個在維也納的美國代表團正在參加與伊朗的間接會談，其他世界大國的外交官在其中充當中間人。

美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 20日接受美國廣播公司節目訪問時表示，現在判斷伊朗的新總統是否會導致與核協議的談判出現變化還為時過早。他說：「我想說的是，是否重新加入核協議的最終決定權在伊朗的最高領導人，在這次選舉前後，最高領導人都是同一個人。」

他也補充道，即使在伊朗核協議下，美國也保留了因恐怖主義丶人權或導彈發展而實施制裁的權利。他說：「在一些關鍵議題上，如制裁和伊朗必須做的核子承諾，要達成共識仍有一段相當距離。」

以色列：劊子手政權不該擁有大規模殺傷性武器

在耶路撒冷，以色列新任總理貝內特 (Naftali Bennett) 20日警告，萊西當選為伊朗總統是「世界大國在重返核協議之前清醒的最後機會，他們必須了解在與誰打交道」。

他說：「這些人是殺人犯，是大規模殺人犯：一個殘暴的劊子手政權不該被允許擁有大規模殺傷性武器，因為這樣會使其殺害的不是成千上萬人，而是數百萬人。」

以色列長期以來一直表示，它們反對伊朗的核計劃，並表示以色列將阻止德黑蘭獲得核武器。伊朗則堅稱其核計劃是為了和平目的。歐盟外交政策負責人博雷利(Josep Borrell) 周日表示，他希望伊朗的新總統不會成為在維也納達成核協議的障礙。他說：「我們距離目標已非常接近，我們為此已工作了兩個月。因此，我希望伊朗的選舉結果不會成為破壞談判進程的最後一個障礙。」

(美聯社、法新社等)

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