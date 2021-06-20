梅克爾總理：讓我們懷著敬畏深深鞠躬

（德國之聲中文網）梅克爾總理將納粹德國對當年蘇聯發動侵略戰爭稱作「恥辱事件」。她在紀念這場戰爭開戰80周年的視頻演說中說，「讓我們懷著敬畏，向那些已為數不多、仍然健在的侵略戰爭的幸存者深深鞠躬。」她說，「如同奇跡，在德國人給他們帶來無盡的災難之後，許多人仍向我們伸出和解之手。對此，我深深地表達謝意。」

1941年6月22日，納粹德國代號「巴巴羅薩行動」的對蘇侵略戰爭正式拉開帷幕。這場殘忍戰爭一直持續到1945年5月德國無條件投降。

梅克爾說，在那場戰爭中，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯以及波羅的海三國付出慘重代價，2000多萬人死亡。德國對納粹統治犯下的罪行承擔不容推卸的責任。她說，「絕不可遺忘」。

梅克爾總理感謝戈爾巴喬夫對兩德統一做出的歷史性貢獻，她說，此後在原來的敵對雙方之間，公民社會的相互聯絡得到充分發展。正因如此，「最近以來，俄羅斯和白俄羅斯的公民社會活動受到限制，甚至被取締，才讓人特別痛心。」「關押和平示威者、不願隨波逐流的反對派，也直接嚴重影響我們之間的關系。」

梅克爾強調，吞並克裡米亞半島、支持烏克蘭東部的分裂主義分子，是違反國際法的行為，對此德國以及歐盟無法接受。

不過，梅克爾總理在視頻講話中還重申了莫斯科同西方之間存在的歷史悠久的社會、經濟聯結，「我們需要繼續同莫斯科保持對話」，她說，德國依賴國際合作，新冠疫情再次證明了這一點，而著眼於氣候變化，則更是這樣。

(德新社、法新社等)

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