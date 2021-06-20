幾內亞終結伊波拉 世衛讚：抗疫成功

世界衛生組織19日宣布，西非國家幾內亞今年2月爆發的伊波拉已終結。世衛組織總幹事譚德塞表示，由於從先前的疫情中吸取經驗，加上社區參與及有效的公共衛生措施，讓幾內亞成功控制住，並阻止其蔓延至境外。

伊波拉疫情先前於2014至2016年爆發，在西非造成1萬1300人死亡，主要發生在幾內亞、獅子山共和國及賴比瑞亞。感染伊波拉病毒會出現高燒，在嚴重的情況下，會導致患者無法停止出血，並會經由患者體液傳染給其他人。

幾內亞伊波拉疫情結束

根據《路透社》報導，世衛組織19日宣布，幾內亞2月份爆發的伊波拉疫情已結束，這波疫情共感染16人，造成12人死亡。譚德塞表示，從2014年至2016年爆發的疫情中吸取經驗，以及透過快速、協調的應對，幾內亞成功控制住疫情，並阻止其蔓延到境外。

《美國之音》提到，世衛組織提供2萬4000劑伊波拉疫苗給當地，為近1萬1000名高風險民眾接種，其中包含2800多名前線工作人員。譚德塞說，社區參與、有效的公衛措施及公平使用疫苗，是這次戰勝伊波拉的關鍵。

目前國際規定，須等待超過病毒潛伏期的2倍時間後，沒有出現新病例，才能宣布流行病結束，這代表幾內亞須在42天內無出現任何伊波拉病毒的新病例。而衛生部高級官員告訴法新社，幾內亞已在5月8日治癒最後一名患者，因此在6月18日就已符合宣布流行病結束的條件。

【更多精采內容，詳見 】