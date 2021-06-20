全球70萬人死於自殺 世衛全力防阻

自殺仍是全球主要死因之一！世衛組織指出，為擔憂新冠疫情大流行後，造成的失業等危險因素，恐增加自殺風險，因此發表預防自殺綜合指南，提醒媒體負責任地報導自殺、培養青少年的社會情感生活技能等，盼降低全球自殺率。

提出預防四項策略

世衛組織高級官員表示，在新冠疫情大流行後，造成失業、經濟壓力和社會孤立等危險因素，現在對於自殺的防範變得更加重要。

為實現2030年將全球自殺率降低三分之一的永續發展目標，世衛組織發表LIVE LIFE預防自殺綜合指南，提出四項策略，一、限制獲得自殺的手段；二、教育媒體負責任地報導自殺；三、培養青少年的社會情感生活技能；四、及早識別、評估、管理和追踪任何有自殺念頭和行為影響的人。

超過70萬人死於自殺

根據《聯合國新聞》報導，據世衛組織估計，2019年有超過 70萬人死於自殺（百分之一）。研究顯示，在15至29歲的年輕人中，自殺為第四大死因，僅次於道路交通傷害、肺結核和人際暴力。雖然自殺率因國家、地區和性別間有異，但分析表明，男性自殺人數是女性的兩倍多。這項比例通常在高收入國家更高，而女性自殺率則是在低收入國家最高。

根據報告，在每10 萬人中，2019年全球平均自殺率為9.0，而在世衛組織非洲區域，這一數字躍升至11.2，在歐洲為10.5，在東南亞為10.2，在東地中海地區則為6.4，是所有地區最低。此外，報告顯示，2000年至2019年間，全球自殺率下降36%，但美洲地區卻上漲17%。

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