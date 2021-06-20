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中國課紅酒反傾銷稅 澳洲將訟WTO

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

中、澳正式展開貿易訴訟！澳洲19日將中國對澳洲紅酒課反傾銷稅218%一事，提交世界貿易組織WTO進行貿易仲裁。澳洲認為中國違反自由貿易規定，以關稅壁壘阻擋產品進口；但中國認為澳洲紅酒在中國大量傾銷，才會以課關稅反制。中、澳近年來的貿易紛爭，也讓澳洲開始努力擺脫對中貿易依賴。

農產出口貿易紛爭

根據《英國廣播公司》報導，澳洲19日正式將與中國的貿易糾紛提交WTO進行仲裁，由於2020年中國對澳洲紅酒課徵218%的關稅，且中國是澳洲最大的紅酒市場，讓澳洲農業與紅酒業受重傷，不過澳洲政府仍表示，仍希望與中國繼續談判，解決相關議題。

雖然WTO的仲裁機制需要長達數月的訴訟時間，但澳洲葡萄酒製造者公會執行長巴塔葛尼認為，這樣仍可逼迫中國重視貿易壁壘的問題。中國針對此事回應說，澳洲大量出口紅酒入境，傾銷之下具有價格優勢，才會課徵關稅，傾銷是違反國際貿易法規的。

中澳早已不和

兩國雖然是貿易上的重要夥伴，但近年來外交關係急轉直下，中國在澳洲設立的孔子學院在當地發揮很大的影響力，引發澳洲政府不滿。而澳洲也是國際上最早宣布調查新冠肺炎起源的國家，近日更與英國簽訂貿易協定，試圖將中國風險分散。

不過澳洲的牛肉、煤炭與大麥出口中國的佔比也很高，短時間也不容易與中國脫鉤，內部對於是否要與中國疏離仍有激烈的爭辯，《新華社》轉貼政論雜誌《獨立澳洲》的投書表示，如果澳洲疏離中國，就會疏離整個亞洲，澳洲不需要美國指導他們的外交政策。

《新華社》另一篇報導也提到，澳洲在軍事上也開始設法與日本、美國等西方盟友聯合，加入制衡中國的行列，5月的聯合軍演中，澳洲提供許多演練的規劃如防空訓練，運輸機運送部隊等，就是為了防止中國在海上的軍事擴張。

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