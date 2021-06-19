德法領導人會晤 梅克爾：俄羅斯是一大挑戰

德國總理梅克爾和法國總統馬克宏周五（6月18日）在柏林舉行會晤。在會談前的聯合新聞發布會上，兩國領導人表示雙方討論的議題包括歐盟和俄羅斯的關係、抗擊新冠疫情以及下周的歐洲理事會會議等。

梅克爾強調，儘管同俄羅斯在烏克蘭東部和敘利亞沖突等問題上存在分歧，但歐盟仍應與俄羅斯保持對話。這位總理表示：「俄羅斯對我們來說是一大挑戰，俄羅斯也是歐盟的一大陸上鄰國，我們需要確保制止各種形式的混合攻擊」，「如果我們在歐盟想要得到安全與穩定，我們是有興趣與俄羅斯保持對話的，就算這很困難。」

梅克爾補充道：「我相信，在美國總統拜登與俄羅斯總統普亭會面進行開放的對話的時候，我們歐洲方面也應該這麼做。」

馬克宏表示同意梅克爾的觀點，並認為，在對俄問題上需要尋求共同的路線。

主動承擔責任

本周早些時候，美俄領導人在日內瓦舉行峰會。梅克爾對此表示歡迎：「我們都很高興，美國總統再次營造了合作的氛圍，當然，合作各方必須在其中發揮出自己的作用。」

「從七國集團（G7）和北約（NATO）的會談中可以非常清楚地看到，美國將自己視為一個太平洋和大西洋國家」，梅克爾接著指出：「鑑於中國的實力，美國在太平洋地區受到的挑戰可能要比20年前大得多。這也意味著我們歐洲人必須自己也要承擔一些特定的任務和責任，同時採取更多行動，這也是我們增加國防開支、提升實力等等的原因。」這位德國領導人還相信，美國應該也期待「我們採取協調一致的行動，我們主動表示要接受哪些任務，做出何種貢獻。為此我們還要做出比現在更好的準備。」

馬克宏也強調，歐洲實現防衛戰略獨立自主與加入北約並行不悖。

加強防疫協調

兩位領導人還談到了在北半球暑假到來之前，一些國家放松防疫措施的問題。馬克宏指出，歐盟成員國需要更好地協調重新開放邊境政策。

歐盟國家元首和政府首腦將於6月24日至25日在布魯塞爾舉行會晤。加強防疫協調預計也將成為議題之一。梅克爾和馬克宏此次的柏林會晤旨在協調雙方立場。

馬克宏還表示：一些歐盟國家比德法提前開放了邊境、加大了開放力度，當然也是因為考慮到旅遊業，但歐盟必須保持警惕，尤其對新的變異毒株。他補充說，歐盟正在密切關注更具傳染性的Delta變異株在英國的傳播。

梅克爾介紹，雖然德國目前的新冠新增病例相對較少，但Delta變異株可能會改變這種情況。她說：「我們不能假裝疫情已經結束，仍需保持謹慎，這樣我們才能擁有一個相對自由的夏天，哪怕不能完全享有自由。」

德國疾控機構周五警告稱，Delta變異毒株可能將在秋季成為德國主要的病毒株。

梅克爾與馬克宏的會晤以工作晚餐的形式進行，這是德國總理今年首次在德國接待外國領導人。兩位領導人均出席了本月初在英國舉行的七國集團峰會以及周一在布魯塞爾舉行的北約峰會。

來源：路透社，德新社

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