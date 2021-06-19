觀測宇宙超過30年！哈伯太空望遠鏡傳故障當機

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）過去幾天來故障當機。

NASA表示，問題出在酬載電腦12日停止運作。至於望遠鏡本身和它的科學儀器「狀況良好」。

NASA表示：「酬載電腦的目的控制和協調科學儀器，監控它們的狀況以及安全。」

NASA試圖在13日重新啟動酬載電腦，但是失敗。

NASA表示，初步證據指向記憶體模組損害造成酬載電腦出問題。

NASA試圖轉為備份記憶體模組也行不通。

這項酬載電腦的技術可以回溯到1980年代，不過，在2009年的一項維修任務中已經更換。

哈伯太空望遠鏡1990年發射升空，30多年來傳回地球珍貴的太陽系、銀河系和遙遠星系的影像，徹底改變天文學的世界，也改變人類對宇宙的視野。

新一代功能更強大的韋伯太空望遠鏡（James WebbSpace Telescope），預計在今年稍後發射升空，準備更深入的探索宇宙。