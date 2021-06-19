「威廉把哈利趕出去」 新書曝梅根霸凌案讓兄弟決裂

泰晤士報19日公布英國歷史學者與王室傳記作家雷希（Robert Lacey）新作《兄弟戰爭》（Battle of Brothers）部分內容，指哈利王子的妻子梅根2018年被告發霸凌王室幕僚後，哈利與哥哥威廉王子曾在電話為此憤怒地大吵一架，哈利最後掛了哥哥的電話，威廉則決定分家以跟梅根保持距離。

雷希在《兄弟戰爭》寫道，哈利與梅根的一位友人表示，整起事件就像「威廉把哈利趕出去」。威廉則據稱懷疑梅根對王室制度抱持「敵意」，可能從最開始就計畫脫離君主制，並且帶著哈利跟她返回美國。

據稱威廉告訴一位友人，他覺得梅根有一套「議程」，更早在哈利與她訂婚之前，就對自己的弟弟表達他的保留意見，還建議雙方放慢腳步。雷希還寫道，兄弟之間的隔閡讓威廉覺得「傷害」與「背叛」，並透露妻子凱特「從開始就已在提防梅根」。此外，威廉說他覺得梅根正「從他這邊偷走他的心愛兄弟」，也相信她不了解王室制度如何運作。

雷希在書中引述肯辛頓宮一位侍從的說法，指梅根「把她自己描繪成受害者，但她是一名惡霸，人們感覺被她輾過。他們認為她是一名徹底的自戀狂與反社會者，基本上就是精神錯亂」。威廉個人認識據稱被梅根霸凌的幕僚，也認為他們是王室的資產，一得知此事就讓他大為光火，立刻打電話給哈利，哈利則為梅根激動地辯護，導致兄弟倆在電話大吵不歡而散。

據指威廉必須把君主制放在兄弟情之前，不再將保護弟弟看成自己的責任，哈利則同樣不滿哥哥相信梅根霸凌的指控。據該書宣稱，在哈利偕同梅根啟程出訪澳洲之前，他跟威廉就已經形同陌路。