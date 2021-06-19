北海道熊出沒！傷了自衛隊員等4人 最終被獵人射殺

日本NHK報導，一頭棕熊18日出現在日本北海道札幌市街頭，導致4人受傷，最終在警方協助下被獵人射殺。

根據電視台畫面顯示，這隻熊18日上午在住宅街道奔跑，經過車輛穿梭的馬路，來到日本自衛隊一處軍營，接著抓住軍營柵欄並闖入軍營，嚇得站警衛的士兵連忙閃開，其中一名士兵因此受傷。

札幌市政府發言人稍早在推特上警告北海道地區民眾要注意。報導指出，上午11時左右，這頭熊被當地狩獵協會的兩名獵人射殺，該事件共導致4人受傷，除了自衛隊成員，還包括一名年約40歲，一名年約70歲，還有80歲以上的長者，其中年約40歲的男子受重傷。