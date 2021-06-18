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紀念納粹侵蘇80周年 德國總統：我們父輩的罪行

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聯邦德國總統史坦麥爾周五（6月18日）在柏林-卡爾霍斯特（Berlin-Karlhorst）德俄博物館發表講話，紀念二戰期間納粹德國入侵蘇聯80周年。圖／德國之聲中文網
聯邦德國總統史坦麥爾周五（6月18日）在柏林-卡爾霍斯特（Berlin-Karlhorst）德俄博物館發表講話，紀念二戰期間納粹德國入侵蘇聯80周年。圖／德國之聲中文網

聯邦德國總統史坦麥爾周五（6月18日）在柏林-卡爾霍斯特（Berlin-Karlhorst）德俄博物館發表講話，紀念二戰期間納粹德國入侵蘇聯80周年。

該博物館設於1945年5月8日德國國防軍向蘇聯、美國、英國和法國的代表簽署無條件投降書的同一建築物內。

史坦麥爾總統在講話中指出，在這場戰爭中，前蘇聯的受害者數量超過其它任何國家，德國對蘇戰爭是「野蠻殺人行徑 」。他強調：「我們的父輩、祖輩、曾祖輩發動了這場戰爭，參與了這些罪行，讓我們深感沉重。」

史坦麥爾為博物館一展覽做了開幕演講。展覽名為「罪行——第二次世界大戰中的蘇聯戰俘」。戰爭期間，德軍俘虜了大約570萬名蘇聯戰俘，其中300萬人死於囚禁。

本周一，史坦麥爾參觀了位於下薩克森州北部的前戰俘營——桑德博斯泰爾營地（Sandbostel camp）。在這個後成為紀念場所之地，史坦麥爾與前囚犯作了交談，並敬獻了花圈。6月22日，在柏林-潘科夫（Pankow）蘇聯戰爭紀念館，將舉行獻花儀式。

來自15個前蘇聯加盟共和國的代表被邀請參加周五的展覽。烏克蘭大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）拒絕了邀請，稱博物館現場是「一種侮辱」，因為它聚焦「俄羅斯」，「全然忽視了烏克蘭、白俄羅斯和波羅的海沿岸國家所受的戰爭苦難。」

何謂「巴巴羅薩行動」？

1941年6月22日，納粹德國發動了對東歐的入侵，其代號為「巴巴羅薩行動」。入侵行動在1800英裡（2900公裡）戰線上展開，投入330萬軍隊，是歷史上規模最大的入侵行動之一。

希特勒破壞了1939年8月納粹德國和蘇聯在戰爭爆發前數星期秘密簽署的以《莫洛托夫-裡賓特洛甫條約》聞名的《互不侵犯條約》。不到兩年後，德軍大舉入侵，讓蘇方措手不及，蘇軍最初潰不成軍，損失慘重，後來才逐步穩住，得以阻擋德軍攻勢。

巴巴羅薩行動開啟了歐戰東線。它成為整個戰爭中的最大戰線，見證了一系列最慘烈的戰役和最嚴重的暴行，直至1945年5月納粹德國投降。據估計，共有約3000萬人在東線被殺死，遠超二戰任何其余戰場。

在東歐納粹佔領區，蘇聯平民遭受到慘絕人寰的任意殺戮。納粹種族意識形態以猶太人和斯拉夫人為目標，其中數百萬人被處決或送入集中營。

史坦麥爾總統在演講中指出，「從第一天起，德國的戰爭行動就為仇恨、反猶主義、反布爾什維克主義、針對蘇聯的斯拉夫人和亞洲人的種族主義瘋狂所驅動。」他表示，「發動這場戰爭的人以各種可能的方式從事殺戮，具有空前的野蠻性和殘酷性。」他強調，「這是一種德意志野蠻，奪走了千百萬生命，摧毀了整個大陸」。

以歷史為訓

史坦麥爾總統辦公室在一份聲明中說，本周的一系列紀念活動旨在喚起人們對蘇聯所受苦難的關注。蘇聯在二戰期間的死亡人數最多，達2700萬，其中1400萬是平民。

史坦麥爾說：「然而，這千百萬人並沒能像他們的痛苦和我們的責任所要求的那樣深深地烙在我們的集體記憶之中。」他表示，戰後，很多德國人不願與聞蘇聯人的戰時痛苦，他們的故事被冷戰和鐵幕後的歐洲分裂所掩蓋。

史坦麥爾強調指出：「只有學會在現在閱讀歷史痕跡的人，才能為避免戰爭、拒絕暴政、實現在自由中和平共處的未來作出貢獻。」

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德國 納粹 蘇聯

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