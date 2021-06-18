政治宣傳的好機會？韓主教力促教宗訪問北韓

69歲的俞興植（Lazzaro You Heung-sik）是第一位在梵蒂岡擔任要職的韓國人，他甫一上任，就宣布計劃推進教宗訪問北韓事宜。不過分析人士和人權活動者指出，這一訪問計劃可能面臨諸多障礙。

原為韓國大田教區主教的俞興植，本月被任命為教廷聖座聖職部部長。他也被認為今年有望晉升大主教。俞興植6月12日在大田表示：「我將盡最大努力培養以兄弟精神、不分種族和信仰對待人們的天主教神職人員。」

俞興植曾經四次訪問北韓，也早就表達過希望天主教會能有助於給北韓半島帶來和平的想法。在教宗方濟各2014年訪問韓國時，曾有過行程中增加北韓一站的建議，但最終未果。

「教宗表達過訪問北韓的意願」，俞興植表示，在目前北韓因國際制裁面對嚴重的經濟困境之際，如果邀請教宗到訪，將是一個不可多得的機會。

公關好機會

韓國總統文在寅的政府被認為會支持這一提議，以尋求與平壤接觸的新途徑。「制止北韓殺戮全球聯盟」的活動分子、韓國學者宋永才（音譯，Song Young-chae）對德國之聲表示，教宗來訪這樣的事件，很可能被金正恩當作一個政治宣傳的機會。

「教宗正式訪問平壤將被解讀為天主教會承認北韓是一個合法政權」，宋永才分析說，「金正恩與教宗握手的畫面，將被官媒操控來傳達一個信息：金正恩是屬於世界舞台的國家領導人，這將大大提升他在國內的支持度。」

「向其它國家展示這樣的畫面，也會讓那裡的一部分人認為，教宗都已去了北韓，那這個國家不至於像以前想的那麼糟糕吧。」本人也是天主教徒的宋永才補充說。

金正恩才是膜拜的對象

平壤的將忠區（Changchung）有一座天主教大教堂。而在北韓戰爭前，平壤是一個有宗教傳統的城市，被稱為「北韓的耶路撒冷」。在北韓半島分裂、經歷金家王朝三代統治後，北韓的基督教徒被當作帝國主義的奸細和間諜，受到迫害，盡管政府聲稱國民享有宗教自由。

將忠大教堂沒有一位駐堂的神父。宋永才說，它只是一個擺設，「這不是一個真正的教堂，只是一個仿制品，以顯示北韓對宗教是開放的，實際上人們接受的教育是，崇拜金正恩，他才是『神』。」

東京早稻田大學的國際關係學教授重村智計(Toshimitsu Shigemura)​則對德國之聲指出：「韓國希望教宗訪問北韓的理由很明顯，文在寅在總統任期將盡的時候，急於在對北韓關係上取得突破。」他補充說，「不過很可能教宗訪朝的條件是，他要能為北韓的天主教信眾主持彌撒，對他們自由發言。」

而這對平壤政權來說是不可能的，因為這會引發民眾對外來宗教和外國影響的更大興趣。重村智計說：「當局已經花了很大力氣全面限制外國媒體進入北韓，很難想象他們會允許教宗自由發言。」

盡管如此，韓國媒體將俞興植的任命視為一個積極的發展，可以借此來改善南北北韓的關係。《北韓時報》本周的一篇社評稱，人們希望，預計將在今年秋季晉升為大主教的俞興植「將在促進和平與和解方面扮演積極的角色」。評論說，「這將有助於促進南北關係，因為他的路徑將有別於政府層面迄今所作的努力。」

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