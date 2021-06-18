拜習會有譜？ 時機在G20峰會

(德國之聲中文網) 白宮國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 17日表示，白宮可能考慮安排美國總統拜登與中國國家主席習近平進行會談，因為兩國在包括人權在內的問題上存在歧見。

沙利文說，兩位領導人將「評估兩國在這種關系中的位置」。他在一場電話會議中向媒體表示：「雙方很快就會為兩位領導人的接觸制定合適的方式。可能透過一通電話，可能是在另一場國際峰會期間進行會晤，也可能透過其他方式。」

拜登和習近平預計都將出席10月份由意大利主辦的20國集團會議 (G20)，該國是進行會談的一個可能地點，但沙利文說，目前還沒有做出最終決定。拜登16日結束與俄羅斯總統普京在日內瓦的會晤後向媒體表示，沒有別的方式能取代當面會晤。

拜登與習近平今年2月層進行一場長時間的電話會談，但中美兩國官員的當面互動僅限於今年3月沙利文和美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 以及中國高層官員在阿拉斯加的一次會晤。

拜登承接自由世界領導人角色

沙利文也提到，拜登通過領導七國集團提出新的基礎設施倡議，展示了替代中國一帶一路基礎建設計畫的方案，而且北約峰會也首次成功「認真看待中國帶來的安全威脅」。

他還指出，歐盟和美國在航空方面的長期爭執得到解決，這是一個信息，也就是西方團結一致「反對中國的掠奪性做法」。沙利文表示：「底線是，拜登在這次旅行中自信而嫻熟地承接了自由世界領導人的衣缽。前任總統特朗普已經讓出了這一衣缽，現在拜登奪回了它。」

沙利文說，這些峰會證明，民主國家能夠為自己的人民和全世界人民提供服務。在那之前，共和黨對拜登政府提出批評，指責他不夠強硬。

法新社寫道，拜登政府上台後保持了特朗普強硬的對中立場。由於中國在國內外的政策日益強硬，所以拜登政府已將中國視為最主要的全球挑戰。

北京對七國集團領導人13日在拜登的敦促下發表的一份公報感到憤怒。公報針對中國新疆和香港的人權問題對北京進行了指責，同時還要求對中國的新冠病毒起源進行徹底的調查。當拜登16日被問及他是否會呼籲習近平推動新冠起源調查時，他告訴記者：「我們彼此都很了解；我們不是老朋友。這只是純粹的工作關系。」

(路透社、法新社)

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