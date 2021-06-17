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歐盟放鬆入境管制 美國、台灣、香港在列

德國之聲 / 德國之聲

目前正擔任歐盟輪值主席國的葡萄牙政府對外界確認了這一消息，正式的決議文件預計要等到本周末才會發布。

這8個國家或地區為：阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓、塞爾維亞、美國以及香港、澳門、台灣。針對這些國家或地區居民的歐盟入境限制將有所放寬，而且尚未完成接種者也將受惠。不過，歐盟各成員國依然有權要求入境者出示病毒檢測陰性證明或者進行防疫隔離。

一個月前，歐盟已經出台規定，允許完成接種者從大部分國家入境。現在的新規則將範圍擴大到上述8個國家或地區的未接種疫苗人士，分析人士指出，這是由於輪值主席國葡萄牙的大力推動。這個西南歐國家高度依賴旅游業。

去年3月，鑑於新冠病毒在全球範圍內擴散，歐盟頒布入境管制令，對從全球絕大多數國家入境申根區的非必要旅行進行限制，迄今只有8個疫情始終控制較為穩定的國家被排除在管制令之外：澳洲、以色列、日本、新西蘭、盧旺達、新加坡、韓國、泰國。歐盟成員國公民及其家屬不受入境管制令的限制。

德新社在報道中指出，盡管歐盟現在放寬了美國等國的游客入境限制，但是相關國家並不一定都會對等放寬針對歐盟公民的限制。就在一星期前，美國剛剛宣布放寬美國公民從德國等歐盟國家返回入境美國的限制，但是歐盟公民入境美國依然面臨不小的阻礙。美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，已經在和歐方專家接洽，商討互相放寬入境管制的方案。

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