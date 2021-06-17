美國國會強勢支持台灣 是否會動搖「戰略模糊」？

美國眾議院的民主黨人和共和黨人本周將提出台灣相關法案。眾議院外交委員會亞洲小組的主席貝拉（Ami Bera）和查博特（Steve Chabot）將提出「台灣和平與穩定法」，這是一項支持台灣的「外交、經濟和物理空間」的措施。

「希望我們能夠在眾議院憑借兩黨合作通過一些內容」，貝拉在接受路透社電話採訪時說。「我認為，這是我們有希望取得共識、共同發聲的領域。」他還表示，預計相關法案的大部分最終將被納入「老鷹法案」（Eagle Act）--該法案是美國眾議院外交委員會主席米克斯（Greg Meeks）上個月提出的一項針對對華政策的全面法案。

展現對台灣「堅如磐石」的承諾

美國參議院已經於6月8日以壓倒性優勢通過了「美國創新和競爭法案」，該項價值約2500億美元的法案，旨在提高美國面對中國的競爭力，其中包括對半導體和電信設備的大規模支持。

眾議院領導人目前尚且不打算對參議院的該法案進行表決。眾議院委員會目前正在撰寫其自己的法案，這些法案需要在眾議院獲得通過，並與參議院的法案相結合，在成為法律前得到兩院的通過，這一過程可能需要數周時間。

拜登提名的國務院主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）已經於周二（6月15日）表示，華盛頓應該在各個領域發展與台灣的關係。他表示。面對中方的壓力，華盛頓必須展示其履行對台灣「堅如磐石」般承諾的決心。

在康達表態前幾個小時，中國派出了包括戰鬥機、轟炸機在內的28架軍機進入台灣西南空域。台灣方面稱，這是中國軍機擾台數量最高的一次行動，中國稱此舉是為了「遏制台獨」。

七國集團領導人上周日發表聲明，在一系列問題上對中國提出批評，並特別強調兩岸和平穩定的重要性。另外，北約領導人也在本周一的峰會上稱，中國帶來了「系統性挑戰」，表示將對北京采取更強硬的立場。北京則敦促停止誹謗中國。

數名美議員重提《台灣防衛法》

美國數名鷹派的參議員6月16日在參議院再次提出《台灣防衛法》，要求通過法案確保台灣不受中國武力侵犯。數名眾議員也同步在眾議院提出該法案。去年夏天，就有議員們在參眾兩院提出該法案，但沒有得到通過。

美國是台灣最強大的國際支持者和主要的武器來源，這讓中國感到憤怒。不過，與大多數國家一樣，華盛頓與台北沒有正式的外交關系。

與鷹派國會議員呼籲「美國應該明確承諾在中國進攻時保衛台灣」不同的是，眾議院的新台灣法案（台灣和平與穩定法）並不主張改變美國長期以來的「戰略模糊」立場。拜登政府反對改變該立場。

新的「台灣和平與穩定法」強調穩定的重要性。其要求拜登政府在90天內就加強對兩岸沖突威懾的整體戰略作出報告，並強調要與盟友合作。

拜登政府主張延續「戰略模糊」

眾議院亞太小組民主黨籍主席貝拉表示，盡管美國對台灣問題感到擔憂，但是美國不應該向北京發出支持台灣獨立的信號。

「我們最不希望看到的就是中國誤解美國和世界對一個中國政策的承諾，該政策在過往是非常有效的」，貝拉說。

台灣議案還要求美國機構分析如何在經濟上幫助台灣、擴大發展，也承認台灣給國際社會做出重要貢獻，並呼籲拜登政府提交一份促進台灣「有意義地參與」國際組織的戰略。

在被問及華盛頓是否應該改變其「戰略模糊」立場、明確承諾在中國進攻時會保衛台灣的時候，候任助理國務卿康達康達也回答說，美國的「一中政策」幾十年來確保了兩岸的穩定和台灣的安全。

「同時我也認為，維持這種現狀、維持安全是一種動態的情況，隨著（來自中國）威脅增加，隨著北京對台灣威懾和欺凌的行為增加，我們的反應也必須相應做出調整」，康達說。

他還將中國描述為「美國當今面臨的主要挑戰」，並稱拜登政府針對台灣係通過的新準則「明確旨在進一步發展我們的夥伴關係」。

（路透社等）

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