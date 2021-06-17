殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府

美國自由亞洲電台（RFA）日前報導，緬甸一位佛教僧人得知和平反對政變的示威民眾遇害後，決定放棄五戒之首的「不殺生」，並在還俗後接受軍訓，要跟武裝抗暴團體一起迎戰奪權的軍政府。

根據報導，這位33歲的前僧人名叫凱特拉（Kaythara），現在改名喬治．麥可（George Michael）。根據自述，凱特拉20歲出家成為僧人，參與過人道主義工作，之前在服飾工廠雲集的仰光萊達雅（Hlaingthaya）鎮擔任寺廟住持，還管理一間孤兒院。

凱特拉告訴RFA，軍方2月推翻民選政府後不久，他就積極參與和平的抗議遊行，「我們自2月6日就一直在萊達雅鎮組織抗議，從那之後每天在街道遊行上抗議，直到當局2月14日開始鎮壓」。

報導指維安部隊當天暴力鎮壓示威者，導致超過60人死亡。凱特拉則因當局之前已對他發出逮捕令，必須躲藏起來，也就沒有參加2月14日的抗議，但同樣無法出席過世母親的葬禮。

凱特拉表示，他們曾和平地抵抗軍方統治，甚至連一根針都沒有帶到遊行行列，軍隊開槍則促使他改變想法，決心投身武裝反抗軍政府，「我當了13年的僧人，現在仍使用指定給僧人的代詞。我提醒自己，我不再是名僧人，我現在是士兵了，我試著跟其他士兵一樣吃飯與生活」。

已完成軍訓的凱特拉現在是一名高級軍官，但受到之前的不殺生戒律影響，仍不情願在戰鬥對上緬甸士兵，也想知道自己是否真有能力在戰鬥中殺人，同時不希望其他僧人學他還俗加入武裝抗暴。