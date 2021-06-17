美領銜重振民主聯盟 專家：中國面臨強大阻力

(德國之聲中文網) 過去一周，在美國總統拜登出訪歐洲之際，G7丶北約與美歐峰會陸續在會後的公報中，將焦點集中在中國。除了七國集團在公報中聚焦中國的人權議題外，七國集團與美歐峰會更是首次在會後的公報中聚焦台海情勢，強調台海和平與穩定的重要性。

另一方面，傳統上更聚焦在俄羅斯對歐洲帶來的安全威脅的北約也在這次峰會的公報中，將中國列為「系統性挑戰」和「安全威脅」，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）更在會後的演說中，呼籲北約成員國重視中國的崛起。

專家認為，這一連串的施壓並不會讓中國反省為何他們成為全球最大的幾個民主國家與全球最大的區域安全聯盟批評的對象。反觀，中國仍選擇將這樣的結果視為美國的迫害，而非習近平執政後的外交政策導致的結果。

前美國國防部負責中國與台灣事務的官員唐安竹 (Drew Thompson) 告訴德國之聲：「目前有一些核心國家將中國視為威脅，這必然會使小國之間去協調該如何應對。中國並未意識到他們自己的政策在多大程度上造成這樣的局勢。除非他們停止威脅其他國家，不然這樣的趨勢會持續下去。」

G7與歐美峰會首次提到台灣

對於台海局勢首次出現在G7與歐美峰會的公報中，部分專家認為這代表重要民主國家在決策上朝對台灣有利的方向邁出重要的一步。史丹佛大學胡佛研究所台灣民主項目及亞太安全倡議項目主持人祁凱立 (Kharis Templeman) 認為，這樣的結果可能讓中國領導層有些措手不及。

他向德國之聲表示：「他們可能會對拜登政府能有效將台灣納入這些國際組織的聲明中感到驚訝。這代表了一個事實，也就是台灣是美國在這些組織中的優先事項。歐洲離台灣海峽很遠，所以G7和美歐峰會都在公報中提及台海局勢，表明不僅是美國在推動，參與這些組織的其他國家也願意接受這個條件。」

不過，根據日本共同社報導，事實上G7在討論是否要在會後公報提及台灣時，有產生些許歧見。報導指出，有鑑於5月的G7外長會議已提及台灣問題，所以法國與德國元首主張不在G7峰會的公報中提到台海議題。

然而，日本與美國都認為台灣議題直接影響到他們的安全保障，表示若G7領袖峰會公報不提台灣問題，會讓「各國領袖認為台灣沒問題」的錯誤認知傳開。報導稱，日本首相菅義偉在與德國總理默克爾 (Angela Merkel) 進行雙邊會晤時，勸德國在台灣議題上與日本和美國統一步調。

最終，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 與德國總理默克爾在13日上午接受了美國與日本的主張，英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 也贊成對中國采取強硬的論調。

唐安竹指出，由於地理距離的關系，德國未能感受到日本所感受到來自中國的軍事和安全威嚇，而日本由於鄰近中國與台灣，所以非常清楚中國所能做的武力展示，包含中國屢次派軍機飛入台灣防空識別區的威嚇性行為。

他說：「由於歐洲國家有距離上的『優勢』，所以他們可以選擇不將台灣的安全議題視為相關的議題。所以日本與歐洲國家在台灣議題上的認知差距會持續存在，但我認為歐洲國家較有前瞻看法的政治人物，應該會逐漸了解中國對他們國家的產業帶來的威嚇作用。」

祁凱立表示，雖然各國之間仍存在認知分歧，但他們最終能同意在公報中提到台灣議題，表明美國和日本的相關外交工作達到很好的成效。他告訴德國之聲：「這些因素都顯示民主國家有能力建立一個廣泛的聯盟，告訴中國如果他們繼續朝現在的方向發展下去，他們會遇到一些真正的阻力。」

拜登帶來的「聯盟」效應

此外，拜登這次上任後的首次海外出訪，除了自己打著「美國回來了」的招牌外，各組織的盟國也都對於美國在外交政策上的轉變抱持正面的看法。英國首相約翰遜在G7峰會期間表示，拜登現在與盟國完全站在同一陣線。法國總統馬克龍也提到，他對於能跟一位「願意合作」的美國總統一起共事感到欣慰。

唐安竹指出，拜登上台後，各界逐漸看到以美國為領導者的全球趨勢重新崛起，因為拜登政府在這過程中展現了美國的影響力與凝聚各國的能力。他說：「在特朗普執政時期，因為他不了解透過全球聯盟來應對全球挑戰的價值，所以美國在那個時期失去了領導的角色。所以拜登上台後，我們在這方面也看到『美國的回歸』。」

祁凱立則認為，經歷特朗普執政後，各國對於美國外交政策的期待變的非常低，所以拜登上任後，除了做出正確的表態外，不太需要太多額外的動作來讓盟國感受到他與前任政府之間的差異。

不過他也提到，對於拜登與民主國家來說，比較具挑戰性的會是如何確實執行在峰會中所達成的共識。他以G7為了對抗中國的一帶一路所提出的基礎建設計畫為例，表示雖然提出相關計畫的時間點很好，但是否能透過行動去執行任務，仍值得各界觀察。

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