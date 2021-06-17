提問俄反對派人權 美國記者怒懟普亭「你在害怕什麼」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）16日結束與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤後，單獨出席記者會時意外遭訪問記者「怒懟」，來自美國廣播公司（ABC News）的新聞記者斯史考特（Rachel Scott）針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的問題嚴厲質問普亭，引發討論。

史考特面對普亭時直言「你已死亡、被監禁或入獄的政治對手名單已經很長了，而你現在更已經阻止任何支持納瓦尼的人競選公職」，史考特說接著質問「所以我的問題是，總統先生，你在害怕什麼」。

面對提問，普亭回應稱納瓦尼創立的組織本質上是「極端分子」，並稱其造成「大規模騷亂並違反法律」。普京隨後提到了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的抗議活動，並表示在弗洛伊德（George Floyd）去世後，美國出現了「混亂」和「破壞」，普京表示俄羅斯對美國感到同情，也不希望此類示威活動發生在其境內。

不過史考特似乎不滿普亭迴避式的回答，直截了當地質問對方「你沒有回答我的問題」，並繼續說道「如果你所有的政治對手都死了，在監獄裡、被毒死了，這不就傳達出你不想要一場公平的政治鬥爭嗎」。

普京隨後舉出今年1月6日美國國會大廈的暴動襲擊，暗示因暴亂被捕的叛亂分子與被監禁在俄羅斯的反對派之間存在「錯誤的等同性」。普亭指出「至於誰殺誰、把誰關進監獄，人們帶著政治訴求來到美國國會，他們面臨最高20年、甚至25年的監禁」，還補充說「他們被稱為『國內恐怖分子』，他們被指控犯有許多其他罪行」。