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臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。路透社
美國總統拜登。路透社

美國總統拜登16日在瑞士日內瓦舉行記者會，談到與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）剛剛結束的雙邊會談，他在會中向普亭列出16項包括能源、水在內的關鍵基礎設施，應被排除在網路攻擊之外，雙方均同意。

拜登說，美俄雙方同意派出專家就網路攻擊禁區達成共識，且跟進討論具體案例。

拜登並未詳列16項關鍵基礎設施實體。

拜登表示，他告訴普亭美國有強大的網路能力，也會應對接下來的網路攻擊；負責任的國家應在其國內對勒索軟體犯罪者採取行動。

此外，拜登談到人權問題，稱這是美國DNA，他會持續向俄國關切人權議題。這次峰會中，他向普亭關切俄羅斯反對派納瓦尼（Aleksey Navalny）的處境，也要求俄羅斯釋放被控間諜罪遭拘的兩名美國人惠倫（Paul Whelan）和里德（Trevor Reed）。

至於身陷囹圄的納瓦尼，拜登說，若納瓦尼逝世，將給俄羅斯帶來毀滅性後果。

「整場會議非常正面」，拜登說，他們談到很多議題，拜登表達不同意之處，普亭表達他的，沒有任何突兀的舉動。

「普亭現在最不想要的就是一場新冷戰」，拜登表示，他不是為對抗俄羅斯，而是從美國民眾角度出發；美俄關係無關信任，而是自身利益，以及確認自身利益；至於俄羅斯接下來怎麼做，就靜觀其變。

拜登引用諺語「證據就在布丁裡（The proof of the pudding is in the eating it. 指親身體驗後才知道）」，他認為接下來三到六個月內，可以看出今天大家同意坐下來解決的事情是否有進展。

這場雙邊會談原本預計4到5個小時，CNN統計只進行3小時；兩人會後分別接受媒體訪問，拜登舉行約半小時記者會後，前往機場搭總統專機返美，拜登說，此次出訪完成很多事。

拜登 俄羅斯 普亭

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