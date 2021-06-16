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拜登會見普亭 和中國有什麼關係？

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這兩位見面，能擦出什麼樣的火花？圖／德國之聲提供
這兩位見面，能擦出什麼樣的火花？圖／德國之聲提供

今年2月，美國和俄羅斯之間的關系降到了30年來的最低點。拜登在一次媒體訪談中，將普亭稱作「殺人犯」，引起了莫斯科方面的憤怒。然而就在這次風波之後不久，轉機就出現了：美俄雙方計劃在中立國瑞士的土地上，進行一次面對面的會談。

德國波茲坦大學國際政治學教授克萊默（Raimund Krämer）認為，美國在尋求與俄羅斯實現關系正常化，而主要的原因是中國：「拜登此次歐洲執行主要關注的優先目標，就是打造一個抗中聯盟。不管G7峰會、北約峰會，美國和歐盟之間的峰會，還有這次拜登與普亭的會談，都能看出這一點。」

美俄領導人這次會談可能涉及的話題很多，從裁減軍備協議，到烏克蘭危機，再到敘利亞、伊朗、阿富汗問題，加上人權議題，包括俄羅斯對新聞自由和異議人士的打壓，親政府組織實施的黑客襲擊，還有俄羅斯盟友白俄羅斯強迫客機降落只為逮捕異議人士的行為，等等。當然還有一個議題不會寫進議事日程，但卻早已經成為美國外交的重中之重，那就是中國。

平息和俄羅斯之間的矛盾，從而專心對付中國

就在拜登開啟歐洲之旅前夕，美中關系發生了進一步的惡化：先是在G7峰會召開前三天，美國宣布有意和台灣簽訂貿易協定；次日，美國參議院又通過了一份法案，旨在科技領域與中國抗衡。而在峰會召開前夜，美國國防部長又下令五角大樓，在國防領域聚焦中國。

「拜登並不喜歡普亭。他也不認為俄羅斯有什麼非同尋常的戰略價值。......但我認為，從美中關係的現實狀況來看，我們可能不想和俄羅斯人之間有太多的麻煩」，美國政治學者布雷默（Ian Bremmer）在接受德國之聲採訪時說。

「和中國走得太近對俄羅斯沒有好處」

自從俄羅斯2014年吞並克裡米亞之後，莫斯科和北京之間就越走越近。西方對俄羅斯採取的制裁，直接導致俄羅斯所接收的外國投資直線下降。而通過轉向中國來彌補這一損失的策略，只是部分取得了成功。俄羅斯的經濟已經多年停滯不前，實際收入水平下降，民眾的不滿情緒逐漸累積。

俄羅斯希望能夠從中國的經濟發展中分得一杯羹。通往中國的天然氣管道正在修建，與此同時俄羅斯的先進武器也在運往中國，而這些武器裝備都是中國從西方國家那裡買不到的。「俄羅斯在中國構建軍事衛星防御體系提供支持，但在這方面也十分謹慎。畢竟俄羅斯人也不希望中國人直接抄襲自己研發的軍事技術，然後在相關領域變得不再依賴俄羅斯。」

德國綠黨政治家、智庫「自由現代主義中心」（Zentrum Liberale Moderne）創始人福克斯（Ralf Fücks）認為，讓普亭和習近平走得更近的，是兩個人在威權主義方面的共同點。「一個新的威權大國國際體系事實上已經存在，自由主義民主政體乃至自由主義世界秩序是它們共同的對手。俄羅斯面對中國的感覺更多是畏懼，而並非將中國視為一個戰略伙伴。」

莫斯科國立人文大學的北美研究學者維多利亞·茹拉夫列娃（Victoria Zhuravleva）指出：「和中國走得太近，對於俄羅斯來說是一種危險。」她認為，對於俄羅斯來說，美國可以成為制衡中國的力量，而俄羅斯則可以「在兩個大國之間尋求平衡」。

拜登的難度系數更高？

美國智庫卡特爾中心的中國問題專家劉亞偉表示，通過對中國社交網絡的觀察，他發現中國學術界對於拜登和普亭的會面感到越來越不安。「我認為拜登決定會見普亭是一個相當明智的策略，這給中國一些人帶來了焦慮。」他強調，美國發現同時應對兩個敵人--俄羅斯和中國--是相當艱難的，所以更好的辦法是「分而治之」。

不管怎樣，俄羅斯和美國之間關系還是分歧佔據主導地位。在烏克蘭問題以及人權問題上，雙方基本上不可能達成某種共識。分析人士認為，對於普亭來說，單純接到拜登的會面邀請，就已經是他在內政領域可以加分的成績了。而俄羅斯媒體自然也會將這次會談描述成「對俄羅斯大國地位的肯定」。

說到底普亭是沒有什麼可以損失的。而拜登卻必須明明白白地闡述自己對俄羅斯的立場，指出莫斯科所犯的錯誤，這樣才能給自己的政績加分。

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拜登 普亭

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