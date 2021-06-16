遭熟人性侵增多 NGO：勿責備受害者

研究發現，遭到在睡眠中被性侵與婚內強姦的女性可能比想像中還要更多！VictimFocus創始人傑西卡·泰勒指出，超過1萬名參與研究的女性表示，曾在睡眠時遭到伴侶性侵。強姦危機中心發言人凱蒂·拉塞爾則指出，社會仍習慣追究受害者，因此受害者往往會被孤立，且難以尋求法律協助。

睡眠中遭性侵不少見

據衛報報導，VictimFocus發布的一份關於女性暴力行為受害分析報告，詢問約22,000名女性數項暴力經歷相關問題，其中包括「是否在睡眠過程中、不知覺的情況下被男性伴侶進行性行為」，有51%的受訪者表示「曾有類似經歷」，顯見這些在無知覺情況下，遭到伴侶睡眠中性侵的女性並不是少見，且有研究指出，對少數男性而言，此種行為是一種「積極性的偏好」。

挪威心理學家 Svein Overland針對此一性癖進行研究，發現此種單向性、色情、缺乏互動的性行為其實代表著「很多男人害怕發生性行為」，即使社會氛圍對性的議題越來越開放，但眾多研究指出，人類的性活動反而越來越少。

婚內也可能發生強姦

此外，拉塞爾認為，VictimFocus的研究結果並不令人意外，目前對於「女性遭到熟識男性暴力對待」的研究不多，但是一定比官方數字來得可觀，且報告中的「睡眠中性侵」在虐待、強制控制關係中特別常見。

尤其針對男性伴侶部分，她指出，「強姦迷思」仍相當普遍，人們會將過錯歸於受害者，認為女性如果「早點同意」就不會有強姦事件發生，但她強調，「徵求伴侶同意後進行性活動，與在他們熟睡時偷偷從事性活動有著本質上的差異，不能一概而論。」

關於親密關係導致的暴力行為與悲劇，包括過去曾被討論的北大PUA事件。紐約時報指出，受害者往往經過長時間的精神暴力（包括謾罵、侮辱、詆毀等），並因此喪失了反駁與拒絕暴力行為的能力、失去求助的意願與管道。

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