快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭熟人性侵增多 NGO：勿責備受害者

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
面對親密暴力與性侵，女性往往求助無門。（Photo on Pixabay under Pixabay License）
面對親密暴力與性侵，女性往往求助無門。（Photo on Pixabay under Pixabay License）

研究發現，遭到在睡眠中被性侵與婚內強姦的女性可能比想像中還要更多！VictimFocus創始人傑西卡·泰勒指出，超過1萬名參與研究的女性表示，曾在睡眠時遭到伴侶性侵。強姦危機中心發言人凱蒂·拉塞爾則指出，社會仍習慣追究受害者，因此受害者往往會被孤立，且難以尋求法律協助。

睡眠中遭性侵不少見

據衛報報導，VictimFocus發布的一份關於女性暴力行為受害分析報告，詢問約22,000名女性數項暴力經歷相關問題，其中包括「是否在睡眠過程中、不知覺的情況下被男性伴侶進行性行為」，有51%的受訪者表示「曾有類似經歷」，顯見這些在無知覺情況下，遭到伴侶睡眠中性侵的女性並不是少見，且有研究指出，對少數男性而言，此種行為是一種「積極性的偏好」。

挪威心理學家 Svein Overland針對此一性癖進行研究，發現此種單向性、色情、缺乏互動的性行為其實代表著「很多男人害怕發生性行為」，即使社會氛圍對性的議題越來越開放，但眾多研究指出，人類的性活動反而越來越少。

婚內也可能發生強姦

此外，拉塞爾認為，VictimFocus的研究結果並不令人意外，目前對於「女性遭到熟識男性暴力對待」的研究不多，但是一定比官方數字來得可觀，且報告中的「睡眠中性侵」在虐待、強制控制關係中特別常見。

尤其針對男性伴侶部分，她指出，「強姦迷思」仍相當普遍，人們會將過錯歸於受害者，認為女性如果「早點同意」就不會有強姦事件發生，但她強調，「徵求伴侶同意後進行性活動，與在他們熟睡時偷偷從事性活動有著本質上的差異，不能一概而論。」

關於親密關係導致的暴力行為與悲劇，包括過去曾被討論的北大PUA事件。紐約時報指出，受害者往往經過長時間的精神暴力（包括謾罵、侮辱、詆毀等），並因此喪失了反駁與拒絕暴力行為的能力、失去求助的意願與管道。

【更多精采內容，詳見

睡眠 性侵

延伸閱讀

「前湯嫂」凱蒂衰捲入班、珍、A-Rod戀情漩渦 急忙喊冤

墳墓旁、養鴨場、高架橋下 雲林男猥褻性侵2女童判6年

性侵酒駕毀前程 B.A.P力燦家中輕生獲救

女遭性侵敲破酒瓶抵抗 反被奪下攻擊多處受傷

相關新聞

金融時報：沒有觀眾的東京奧運 須紓困8億美元

如果東京奧運閉門舉行賽事，政府將須紓困8億美元，籌委會打算拖到最後一分鐘，才做出是否允許觀眾入場的決定。

「拜普會」不會有大成果？白宮打預防針：3件事難解決

在七大工業國集團(G7)高峰會及北約(NATO)高峰會獲盟邦支持下，拜登總統抵達日內瓦，準備16日與俄羅斯總統普亭舉行高...

臉書等再受監督 歐盟法院裁定：各國隱私機關有權追查

臉書和其他矽谷巨人可能在歐盟面臨更多監督與制裁，因為歐盟最高法院支持讓不只科技業者主要監管機關的各國隱私當局，也能追查這...

日本在野黨提不信任案遭否決 菅義偉：考慮解散眾院

日本立憲民主黨等4個在野黨15日對內閣提出不信任案，下午眾議院院會進行表決，聯合執政的自民黨與公明黨，加上日本維新會反對...

北極將迎無冰夏季 越不可逆臨界點

地球持續升溫，科學家警告，全球暖化不可逆轉的臨界點可能已被觸發！帶領史上最大北極考察團的科學家雷克斯15日表示，研究人員發現，北極冰層正以前所未有的速度消退，恐在短短幾十年內迎來無冰夏季，而不可逆轉的氣候臨界點恐已被觸發，敦促各界儘速採取行動阻止暖化。

遭熟人性侵增多 NGO：勿責備受害者

研究發現，遭到在睡眠中被性侵與婚內強姦的女性可能比想像中還要更多！VictimFocus創始人傑西卡·泰勒指出，超過1萬名參與研究的女性表示，曾在睡眠時遭到伴侶性侵。強姦危機中心發言人凱蒂·拉塞爾則指出，社會仍習慣追究受害者，因此受害者往往會被孤立，且難以尋求法律協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。