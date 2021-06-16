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北極將迎無冰夏季 越不可逆臨界點

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
科學家表示，全球暖化不可逆轉的臨界點可能已被觸發，並警告北極恐在短短幾十年內迎來無冰夏季。(photo by pxhere)
科學家表示，全球暖化不可逆轉的臨界點可能已被觸發，並警告北極恐在短短幾十年內迎來無冰夏季。(photo by pxhere)

地球持續升溫，科學家警告，全球暖化不可逆轉的臨界點可能已被觸發！帶領史上最大北極考察團的科學家雷克斯15日表示，研究人員發現，北極冰層正以前所未有的速度消退，恐在短短幾十年內迎來無冰夏季，而不可逆轉的氣候臨界點恐已被觸發，敦促各界儘速採取行動阻止暖化。

恐將迎來無冰夏季

根據《半島電視台》報導，雷克斯所帶領的北極考察團，成員包括20個國家的300名科學家，他們在北極考察389天後，去年10月返回德國，帶回北極海垂危的證據，並警告北極恐在短短幾十年內迎來無冰夏季。

雷克斯表示，「北極夏季海冰消失是氣候變遷雷區的第一批地雷之一，也是我們把暖化問題持續往前推時，首先觸發的臨界點之一。」他指出，科學家們發現，北極海冰層在2020年春季消退的速度是有紀錄以來最快，而且夏季海冰的擴展範圍只有幾十年前的一半。

應更強力阻止暖化

雷克斯補充，「只有透過未來幾年的評估，才能讓我們確定是否仍然可以透過強有力的氣候保護措施來拯救北極海冰，或者我們是否已經超過氣候系統中重要的臨界點」，並敦促各界儘速採取行動阻止暖化。

Live Science提到，根據一項新的研究，隨著氣候變遷繼續使地球升溫，冰蓋和洋流可能會破壞彼此的穩定，導致氣候多米諾骨牌效應，進而影響世界高達40%的人口。

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北極 暖化 考察

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