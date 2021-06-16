以色列新政府甫上台 即砲轟加薩走廊

新官上任不只三把火，還有飛彈伺候！以色列空軍16日清晨在加薩走廊發動空襲，軍隊聲稱由於巴勒斯坦釋放熱氣球炸彈才進行反擊，這也讓5月21日簽訂的停戰協議無效。雖然新的大聯合內閣政府剛上台，極右派首相貝內特14日馬上允許以色列極右派上街遊行，雙方並沒有因為新政府成立而維持停火。

歷史恩怨，引發衝突

根據《半島電視台》報導，以色列軍方16日清晨對加薩走廊展開新一輪的轟炸行動，他們發布聲明指出，由於巴勒斯坦基地組織哈瑪斯將氣球炸彈釋放到以色列境內，造成以色列有20處傳出火警，才會進行反擊。但事實上是，以色列國族主義者15日先將大量以色列國旗丟到耶路撒冷舊城區，才引發巴勒斯坦不滿。

《法蘭西24》提到，雖然以色列政府甫成立，且聯合內閣內官員立場多元，但極右派的首相貝內特卻還是授權讓這場反擊活動可以舉行，且聯合國與美國都曾呼籲這場遊行需要克制，不要引發雙方衝突，哈瑪斯也早已對此表達不滿。

美國的燙手山芋

這也讓以色列與巴勒斯坦自5月21日後的停火協議遭到撕毀。當時巴勒斯坦先發射火箭砲襲擊以色列，但後來在以色列反擊下，造成256名巴勒斯坦人死亡，包括66名兒童，而以方僅有12人陣亡，當時國際紛紛呼籲以色列停火，連美國總統拜登都希望當時的總理納坦雅胡要克制。

15日正是以色列自1967年侵占東耶路撒冷的54周年紀念，也讓目前以、巴局勢再現動盪。以色列與巴勒斯坦長期以來因為耶路撒冷問題而陷入紛爭，在川普時期，巴勒斯坦的權益受到非常大的打壓，讓以色列得以與其他阿拉伯國家外交關係正常化，但拜登上台後希望能緩解以巴衝突。

《NPR》提到，拜登也將任命前副國務卿尼德斯為新的駐以色列大使，並強調大使的任命將不會像過去川普總統一樣，是政治性較高的任命方式，也讓外界關注未來美國會如何處理以巴關係。

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