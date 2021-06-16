快訊

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

專家提可降至2.5級警戒？陳時中：一不注意疫情恐復燃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列新政府甫上台 即砲轟加薩走廊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以、巴再度因為歷史恩怨引爆衝突，考驗著美國未來如何處理雙邊關係。（Photo by ibrahem Qasim on Flickr under CC 2.0）
以、巴再度因為歷史恩怨引爆衝突，考驗著美國未來如何處理雙邊關係。（Photo by ibrahem Qasim on Flickr under CC 2.0）

新官上任不只三把火，還有飛彈伺候！以色列空軍16日清晨在加薩走廊發動空襲，軍隊聲稱由於巴勒斯坦釋放熱氣球炸彈才進行反擊，這也讓5月21日簽訂的停戰協議無效。雖然新的大聯合內閣政府剛上台，極右派首相貝內特14日馬上允許以色列極右派上街遊行，雙方並沒有因為新政府成立而維持停火。

歷史恩怨，引發衝突

根據《半島電視台》報導，以色列軍方16日清晨對加薩走廊展開新一輪的轟炸行動，他們發布聲明指出，由於巴勒斯坦基地組織哈瑪斯將氣球炸彈釋放到以色列境內，造成以色列有20處傳出火警，才會進行反擊。但事實上是，以色列國族主義者15日先將大量以色列國旗丟到耶路撒冷舊城區，才引發巴勒斯坦不滿。

《法蘭西24》提到，雖然以色列政府甫成立，且聯合內閣內官員立場多元，但極右派的首相貝內特卻還是授權讓這場反擊活動可以舉行，且聯合國與美國都曾呼籲這場遊行需要克制，不要引發雙方衝突，哈瑪斯也早已對此表達不滿。

美國的燙手山芋

這也讓以色列與巴勒斯坦自5月21日後的停火協議遭到撕毀。當時巴勒斯坦先發射火箭砲襲擊以色列，但後來在以色列反擊下，造成256名巴勒斯坦人死亡，包括66名兒童，而以方僅有12人陣亡，當時國際紛紛呼籲以色列停火，連美國總統拜登都希望當時的總理納坦雅胡要克制。

15日正是以色列自1967年侵占東耶路撒冷的54周年紀念，也讓目前以、巴局勢再現動盪。以色列與巴勒斯坦長期以來因為耶路撒冷問題而陷入紛爭，在川普時期，巴勒斯坦的權益受到非常大的打壓，讓以色列得以與其他阿拉伯國家外交關係正常化，但拜登上台後希望能緩解以巴衝突。

《NPR》提到，拜登也將任命前副國務卿尼德斯為新的駐以色列大使，並強調大使的任命將不會像過去川普總統一樣，是政治性較高的任命方式，也讓外界關注未來美國會如何處理以巴關係。

【更多精采內容，詳見

以色列 巴勒斯坦 耶路撒冷

延伸閱讀

以色列重新轟炸加薩：變天2日就開打「氣球燃燒彈」與猶太極右派

以色列組新政府 拜登欽點前副國務卿奈茲出使

美國主導下 台海和平穩定成國際政治焦點

拜登、厄多安北約「撞拳」互動熱切 兩國歧見未解

相關新聞

金融時報：沒有觀眾的東京奧運 須紓困8億美元

如果東京奧運閉門舉行賽事，政府將須紓困8億美元，籌委會打算拖到最後一分鐘，才做出是否允許觀眾入場的決定。

「拜普會」不會有大成果？白宮打預防針：3件事難解決

在七大工業國集團(G7)高峰會及北約(NATO)高峰會獲盟邦支持下，拜登總統抵達日內瓦，準備16日與俄羅斯總統普亭舉行高...

臉書等再受監督 歐盟法院裁定：各國隱私機關有權追查

臉書和其他矽谷巨人可能在歐盟面臨更多監督與制裁，因為歐盟最高法院支持讓不只科技業者主要監管機關的各國隱私當局，也能追查這...

日本在野黨提不信任案遭否決 菅義偉：考慮解散眾院

日本立憲民主黨等4個在野黨15日對內閣提出不信任案，下午眾議院院會進行表決，聯合執政的自民黨與公明黨，加上日本維新會反對...

北極將迎無冰夏季 越不可逆臨界點

地球持續升溫，科學家警告，全球暖化不可逆轉的臨界點可能已被觸發！帶領史上最大北極考察團的科學家雷克斯15日表示，研究人員發現，北極冰層正以前所未有的速度消退，恐在短短幾十年內迎來無冰夏季，而不可逆轉的氣候臨界點恐已被觸發，敦促各界儘速採取行動阻止暖化。

遭熟人性侵增多 NGO：勿責備受害者

研究發現，遭到在睡眠中被性侵與婚內強姦的女性可能比想像中還要更多！VictimFocus創始人傑西卡·泰勒指出，超過1萬名參與研究的女性表示，曾在睡眠時遭到伴侶性侵。強姦危機中心發言人凱蒂·拉塞爾則指出，社會仍習慣追究受害者，因此受害者往往會被孤立，且難以尋求法律協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。