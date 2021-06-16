歐美峰會再壓中國 北京：不會被嚇倒

根據白宮發布的一份聯合聲明，美國和歐盟周二 (6月15日)承諾在一系列全球問題上進行合作，包括解決俄羅斯、中國和伊朗問題，以及對抗新冠肺炎疫情、氣候變化和其他問題。

路透社報道指出，歐盟委員會主馮德萊恩會後表示，中國在人權方面的記錄是與歐盟的主要分歧，並使其成為該集團的系統對手。

她說 :「當涉及到系統本身時，人權和人類尊嚴......這是明顯使我們產生分歧的主要問題。」並提到:「中國是強大的經濟競爭對手，這點沒有任何問題，為此我們需要工具。」

馮德萊恩特別提到了未來數字市場上的安全機制，包括5G合作對象、外國直接投資，以及投資過程的檢視與篩查，並強調這些機制是為了「確保有一個公平的競爭環境。」

根據白宮公布的聲明內容，在提到要「建立一個更加民主、和平和安全的世界」時，雙方直接點名中國，提及中國「在新疆和西藏持續的侵犯人權行為；香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；虛假信息運動；以及區域安全問題」。

聲明也對中國東海和南海的局勢表示「嚴重關切」，重申要根據《聯合國海洋法公約》維持航行和飛越自由和其他國際合法使用海洋的規定，並在其中提到「台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題」。

針對一系列涉及中國的問題，中國駐歐盟使團表示該聲明內容「遠遠超出正常發展雙邊關系的範疇」，對於歐美峰會聲明談及「中國內政」表達不滿。回應說：「中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。」

聲明中其他重點

除了中國議題，雙邊聲明中提到:「通過全球合作結束新冠肺炎大流行病是我們的首要任務。促進安全有效的新冠疫苗、診斷法和治療法的公平和可負擔的獲取和交付。我們承諾繼續支持COVAX機制，並鼓勵更多的捐助者在2021年底之前在全球範圍內提供20億劑疫苗。我們希望在2022年底前為世界上至少三分之二的人口接種疫苗。」

美國與歐盟也提到要「改革世界衛生組織」，並呼籲進行「透明、以證據為基礎的、由專家領導的、不受干擾的」世衛第二階段病毒溯源調查。

除了對抗疫情之外，雙邊也在環境保護，氣候變遷上互相做出承諾，並表示會「實現到2025年每年1000億美元的氣候融資目標」，並繼續擴大對氣候適應行動的融資。

此外，俄羅斯也是歐美峰會另一個焦點，雙邊表示會建立「美國-歐盟關於俄羅斯的高級別對話」。而在與普京會面之前，雙邊聲明表示譴責俄羅斯「破壞烏克蘭和格魯吉亞的主權、領土完整和獨立」，提到「支持白俄羅斯人民」，會針對盧卡申科政權和之前的客機迫降事件進行究責，也呼籲俄羅斯「停止其對公民社會、反對派和獨立媒體的持續鎮壓，並釋放所有政治犯」。

值得關注的是，聲明提到了美國和歐盟在安全和防務上的合作，點出歐盟邀請美國加入永久合作架構(PESCO)，這項國防協調、評估和規劃的平台。雙方也強調會加強北約-歐盟的關鍵戰略伙伴關系。

美歐和好

美國與歐盟在加強貿易、投資和技術合作上亦有許多討論，並說會「團結一致，保護我們的企業和工人免受不公平貿易行為的影響，特別是那些破壞世界貿易體系的非市場經濟國家所構成的不公平貿易行為」。也說「計劃在我們共同的民主價值觀（包括尊重人權）的基礎上合作開發和部署新技術，並鼓勵兼容的標准和法規」。

過去在特朗普時期，美國對中國與歐盟都發起貿易戰，但在拜登上台之後，與中國的貿易協定不變，但逐漸放寬原本對歐盟的制裁，被認為是重建雙邊關系的重要一步。聲明中提到，雙方會「解決因美國根據美國232條款對來自歐盟的進口產品實施關稅而產生的緊張關系，並將努力使貿易從2020年的低點恢復，結束世貿組織的爭端」。

(白宮新聞稿、路透社等)

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