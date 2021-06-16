美准亞太助卿：華府應全面拓展與台關系

美國亞太助卿提名人克利騰布林克 (Daniel Kritenbrink) 15日在國會聽證會中表示，美國應該在各領域發展與台灣的關系。他指出，在台灣持續面臨中國壓力之際，華盛頓必須展示其履行對台灣「堅如磐石的義務」的決心和承諾。

他在參議院外交委員會的提名聽證會上說：「我們有責任在各個領域進一步發展與台灣的牢固關系。」

克利騰布林克在聽證會中被問到，他認為美國是否該改變長期以來對台的「戰略模糊」立場，並明確承諾在中國武力犯台時保衛台灣。他說，美國正式承認北京而不是台北的「一個中國 」政策幾十年來確保了兩岸的穩定和台灣的安全。

他表示：「我確實認為，維持這種現狀和安全是一種動態情況。隨著來自中國的威脅增加，隨著北京對台灣的侵略和欺凌行為的增加，我認為我們也必須調整我們做出的反應。」

同日，台灣國防部公告有28架中國的軍機飛入其防空識別區，這是台灣國防部去年開始通報中國相關軍事行動以來，最大規模的一次中國軍機行動。此外，以美國為首的七國集團領導人13日在會後公報中，就一系列問題批評中國，並強調台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，中國稱這些評論是「誹謗」。

承諾持續關注新疆議題

克利騰布林克將中國描述為「美國現金面臨的主要挑戰」，並說拜登政府為台灣關系通過的新准則「大大放寬」雙邊交流的空間，並重申新准則是為了進一步發展雙邊關系。

此外，他也說，華盛頓應繼續采取措施，追究中國領導人對新疆地區維吾爾人和其他少數民族施行種族滅絕行為的責任。他說：「新疆正在發生的種族滅絕事件震撼了人們的良知。我們估計有100多萬維吾爾人被強行拘留，被關進再教育營，被迫進行強迫勞動，以及其他許多令人不安的指控。」

克利騰布林克表示，美國必須繼續采取措施，利用其掌握的所有工具，追究那些實施暴行的領導人的責任。不過，中國到目前為止都駁斥各界對其新疆侵權行為的指控。

他提到，美國過去因新疆問題對中國官員的制裁，並補充說：「我保證，我們將繼續努力，不僅要公開中國虐待少數民族的行為，而且要采取措施追究負責人的責任。」

在一條推文中，人權觀察中國主任索菲-理查森稱克裡騰布林克關於新疆的講話是「強有力的承諾」。她在推文中寫道：「貫徹執行至關重要。」

克利騰布林克是一名職業外交官，最近擔任過美國駐越南大使和前駐華使團副團長。

(路透社、法新社)

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