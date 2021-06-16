【專家之眼】南海風雲變色 水下暗潮起伏

數日前當6月12日本年度第4號颱風「小熊」(Koguma，由日本依據小熊星座命名)在南海由熱帶低壓逐漸成型過程中，由於其預估行進路徑將有可能直撲海南島，颱風中心更將會在三亞附近登陸，對於解放軍海軍三亞基地來說，是否要在颱風形成前，讓艦艇透過海上機動疏散移泊避風，就成為相當嚴肅考驗課題。

面對天然災害威脅，不僅是要考慮艦艇是否可能會遭受強颱吹襲產生損害，更要考慮在移泊避風過程中，海上機動階段所要面臨浪湧沖擊，更要思考艦艇部隊出港移泊避風，實施大量海上機動時，所承受敵情威脅與假想敵情報偵測蒐集壓力。因此特別透過社交媒體貼文，列舉出疏泊防颱、移泊防颱以及就地防颱三個行動方案之計劃作為基本架構，其實就是存心提醒粉絲們，南海風雲變色，水下暗潮起伏，才是颱風侵襲三亞基地前後，解放軍海軍與美國海軍所要共同上演，在情報戰場上鬥智鬥力之精采好戲。

果不其然，從12日晨間直至13日中午期間內，美國海軍在南海飛航活動驟升，特別是P-8型海上巡邏機南海偵巡任務批次，從平日1至2架次突然增高至6架次，而且偵巡時間明顯拉長，美軍海另外派出兩架KC-135空中加油機，在南海進行空中加油作業，同時P-8海上巡邏機不但將偵巡時間拉長到夜間，因此就可理解到美軍在此階段進行偵巡，在任務執行上態度有多嚴肅積極。

依據飛行軌跡顯示，其中數架次更有數度低飛，顯然是透過佈放聲標標群，獲得可能目標接觸信號後，再低飛使用機尾磁測儀進行水下目標確認。冒著熱帶低壓剛剛通過，空中氣流並不穩定，穿梭變換高度其實風險相對較高，而且海象不良浪湧狀況亦會減損聲標效能，卻還是勉力針對水下目標進行偵巡任務，美軍在南海奮力端出此場空中反潛偵蒐戲碼，究竟是代表何種意涵？

其實由於共軍在過去數年積極營建三亞基地，其中最讓美國感到芒刺在背，必須加以嚴密掌握其運作動態者，並不是靠泊在三亞港內神島碼頭之航空母艦或是兩棲攻擊艦，反而是在亞龍灣內所靠泊之核導彈潛艦。

美國對於掌握其他核武強權所具備核戰略打擊實力，以及遂行核反擊作戰思維與相關水下陣地，向來都是處於最高優先順序之情報蒐集重點，因此若是能夠探測到核戰略導彈潛艦在出港後，將會在何處海域巡弋待命，執行核反擊戰略值勤任務，對於核武戰略來說，將是極度重要戰略情報。

但是由於南海三亞基地面對開闊海面，共軍核潛艦以單艦方式出海後，就可立即下潛，而美國海上偵巡機又受限於國際法約束，無法闖入海南島周邊領空迫近偵查，因此很難確認共軍核潛艦前往海上核反擊陣地海域之機動路線。

由於南海海域本來颱風就不太多，能夠遇到颱風直撲海南對準三亞，有可能讓共軍艦艇必須傾巢而出，組成編隊移泊他處避颱，美軍豈不會見獵心喜，派出機隊以大軍壓境態勢在海南島以南，穿越西沙周邊海域，進入南海深水海域各個航道處加強空中偵巡，以守株待兔態勢，希望能夠藉著天候變化所賜良機，掌握共軍核導彈潛艦進入核反擊陣地所經航路。

至於最後三亞基地艦艇是採取何種方式防颱避颱，美軍是大有斬獲，還是徒勞無功空手而返，其實就從熱帶低壓過境，當日1400低壓中心在海南島上空時升級為颱風來看，就地防颱可能性較高，抑或是機動防颱可能性較高，或許就可獲得答案。但是共軍與美軍雙方都不是省油的燈，當美軍偵巡活動樣態改變，西沙群島作為海南三亞基地之前哨陣地，不論就氣象預警亦或是反制情報偵測來說，都會提供先知快報預警，而共軍針對美國海上偵巡機在特定海域盤旋偵巡，大概也就會心知肚明，拿出應對反制之道。

最後要反問我們自己，美國軍機南海偵巡作業絕大部分都是途經巴士海峽，其數量與機型都無法藏匿，當人家從門前來來又去去，吾人到底是否曾經看出個端倪，能夠理解到小熊颱風過境，南海風雲又起，舞臺演出大戲呢？