二戰文件解密 戰犯東條英機骨灰灑海

二戰關鍵人物死後的下落找到了！美國近日解密了許多二戰時期的軍事文件，其中最讓外界關注的是日本戰時首相東條英機的遺體位於何處，經解密後發現美軍在他遭到處決後將遺體火化，並灑向太平洋。東條英機在戰後東京大審中被定為最嚴重的14名甲級戰犯之一，仍在日本靖國神社受供奉。

日本戰爭罪象徵

雖然東條英機的遺體並未保留下來，但在東京的靖國神社依舊為他，以及其他13名在東京大審中被定罪為最嚴重的甲級戰犯供奉牌位，而骨灰被撒的其他6人也在其中。靖國神社被日本右派視為強烈的精神象徵，但中國與南韓等國家認為這是象徵日本殖民與戰爭正當化的地方。

因此每當有日本首相或重要的政府官員參拜靖國神社，都會讓這些國家對日本的不滿提升。東條英機是日本軍國主義的代表人物，也是第2位公開支持結成法西斯主義軸心國的日本政治人物。他在內閣總理大臣任內，負責下令珍珠港事件和許多戰爭罪行，引發了美日太平洋戰爭。

秘密處理骨灰

根據《英國廣播公司》報導，日本大學的學者高澤宏明近日在美國華盛頓的國家檔案和記錄管理局，將許多二戰時期的軍事文件解密，其中透露了日本戰時首相東條英機的遺體最終下落，他在1948年與其他6位戰犯遭到處死後，遺體遭到美軍火化，並將骨灰透過飛機撒向太平洋。

美國軍人福萊爾森在1948年12月23日寫下：在確認收到遺體並經過火化後，他便一個人駕駛飛機，從停在橫濱的航母起飛往東飛48公里後，將這些人的骨灰通通撒向大海。據《美聯社》報導稱，美國官方當時不希望有人找到他的遺體，以免對於極右的崇拜捲土重來。

【更多精采內容，詳見 】