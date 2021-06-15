中國威脅仍在 「菲美軍隊互訪協定」三度延後終止

由於來自中國的海上威脅仍在，菲律賓昨天（14日）決定再次暫停終止菲美「軍隊互訪協定」（VFA），並要求美國提供更多援助及新冠疫苗，以換取該軍事協定能繼續保留。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）表示，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）決定將「軍隊互訪協定」再延期6個月，讓雙方能夠解決他所關切的問題，但對細節未做更多說明。

三度延後

美國國防部表示樂見菲律賓的決定。美國國防部發言人柯比（John Kirby）在一份聲明中說：「國防部樂見菲國政府再次暫停終止軍隊互訪協定的決定。」

聲明中提及，美國視菲律賓為平等的主權伙伴，美菲的伙伴關系不僅有助於兩國的安全，而且也加強了基於規則的秩序，有利於印太地區的所有國家。

這是菲律賓第三度延後終止長達20年的菲美「軍隊互訪協定」。去年2月，杜特蒂因前警政首長申請美簽遭拒，而宣布廢除1998年簽署的菲美重要軍事協定，該協議的終止日原本應該在180天後生效，也就是去年8月，但杜特蒂一再推遲其決定的生效時間。

「軍隊互訪協定」允許美軍進入菲律賓與菲國軍隊進行聯合作戰訓練，若菲律賓退出該協定，美軍將不能繼續到菲國進行軍事演習。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）6月曾向《路透社》表示，軍隊互訪協定」已經有所修正，使該協定對菲美兩國都「可接受」及「互惠互利」。

馬尼拉過去一直對協定的部分內容感到不滿，例如對在菲律賓犯罪的美軍缺乏管轄權，以及在海上演習期間對環境的破壞。

美中博弈

菲律賓中華研究學會主席班樂義（Rommel Banlaoi ）曾對媒體表示，杜特蒂政府一直在美中兩大強權間博弈。

他今年4月說，針對中國在南海活動，菲律賓傾向使用美國牌。推遲「軍隊互訪協定」終止日期，以爭取華府支持，但仍握著退出協定的籌碼，同時解除南海爭議海域油氣探勘禁令，計劃與北京共同開發油氣資源。

不過，隨著明年5月菲律賓總統大選逼近，杜特蒂的外交政策在南海爭議持續及美國積極參與區域事務下，勢必承受更大壓力。

此次暫停的決定，正值菲律賓與中國關系因南海爭議而緊張之際。美國上周宣布，菲律賓將成為美國捐贈的數百萬支新冠疫苗的國家之一。

菲律賓民間反對中國持續入侵有主權爭議的南海海域，6月12日菲律賓獨立紀念日，有多個當地民間團體號召上千人聚集在中國駐菲大使館前，要求中國船只離開西菲律賓海（南海）。

（美聯社丶路透社丶中央社等）

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