翁山蘇姬被控「多項罪名」 律師：緬甸法院恐審至7月底

緬甸民選政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）遭軍方奪權後、被控多項罪名，法院14日起開始審理。同時聯合國人權事務高級專員批評軍政府使用致命武力攻擊示威群眾，軍方加以反駁。

75歲的翁山蘇姬14日起將因多項指控受審，包括違反防疫規定舉辦選舉造勢、違法持有無線電對講機等。根據翁山蘇姬的律師透露，預期第一場審判會持續到7月底。翁山蘇姬還面臨其他情節更嚴重的控訴，例如意圖煽動群眾、違反「政府機密法」（Official Secrets Act），以及從仰光省前省長手中收受60萬美元和11.4公斤黃金等。

翁山蘇姬的律師團隊否認她有任何不當行為，首席律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）還說，最近一波貪腐指控「很荒謬」。人權團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）表示，緬甸安全部隊自政變以來，已在鎮壓示威的過程中殺害至少862人。但軍政府認為這個數字有問題。

自軍政府於今年2月1日政變並逮捕翁山蘇姬等高階官員之後，緬甸就陷入動盪、群眾每天上街抗議，武裝部隊也和少數民族游擊隊及民兵爭鬥。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）本月11日說，暴力現象漸增，並譴責軍方使用重武器，「令人髮指」。巴舍萊強調軍政府沒有意願實施4月與東南亞國家協會（ASEAN）達成的5點共識，即「終止暴力、與反對者展開對話」。

緬甸軍政府下的外交部則在新聞稿中駁斥巴舍萊的聲明，並質疑報導是否準確公正，因為「報導並未提及或譴責非法組織和恐怖團體犯下的破壞行為和恐怖活動，也沒提到安全部隊的苦難和傷亡」。