努力破冰！日媒：文在寅擬出席東奧開幕式 盼會晤菅義偉

日本讀賣新聞獨家報導，韓國總統文在寅有意在7月23日東京奧運開幕式時訪問日本，日韓兩國政府已展開協調。報導指出，這是由韓國方面主動提出，日方接受。

報導指出，2018年2月在韓國舉行平昌冬季奧運之際，時任日本首相的安倍晉三也曾訪韓參加開幕式，並與文在寅會談。韓國方面透過外交管道傳達文在寅之意「希望作為平昌冬奧回禮訪問日本」。

報導指出，南韓方面，希望趁文在寅訪問日本時，能夠與日本首相菅義偉舉行首次面對面會談。不過，由於導致日韓關係惡化的慰安婦和二戰時期強制徵用勞工訴訟問題，韓國至今還沒有提出解決方案，對於是否舉行會談，日方態度保留。

報導指出，即使在文在寅訪問日本時，雙方舉行了日韓峰會，懸而未決的慰安婦和徵用工問題，能否得到進一步的解決方向，仍難以樂觀。

G7峰會11至13日在英國舉行期間，日韓領袖僅在場邊簡單致意，未舉行領袖會談。韓媒報導是因為日方片面取消會談；日本方面駁斥報導並非事實，已提出抗議。