北約公報首提「中國帶來系統性挑戰」 仍保留對話空間

第31屆北約峰會落幕，「中國帶來系統性挑戰」首度納入北約公報內容；不過，北約成員國將持續在可能之處與中國大陸維持建設性對話，互惠的透明與理解將使北約和中方均受惠。

美國總統拜登上任後首度出訪，廣邀歐洲盟友討論應對中國大陸與俄羅斯帶來的挑戰。13日發布的G7（七大工業國集團）公報，提及台灣海峽和平穩定的重要性，並要求中國大陸尊重新疆人權，允許香港高度自治，避免任何可能使東海與南海不穩定的片面行動。

向來聚焦俄羅斯的北約，首度在峰會公報點名中國大陸：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰。」

北約公報稱俄羅斯造成「威脅」，而中國大陸帶來「挑戰」。

這紙公報包含79項決議，中國大陸占了3項。

在廣泛論述盟國面臨的現代化挑戰時，公報提到，北約面臨多方面威脅、來自獨斷專制大國的系統性競爭，及來自各戰略方面的安全挑戰；「俄羅斯的侵略行為對歐洲與大西洋安全構成威脅，恐怖主義持續對所有人構成威脅。」

公報提到，國家與非國家行為者，挑戰以規則為基礎的全球秩序，並試圖破壞全球民主，邊界不穩助長非法移民與人口販運；「中國增長的影響力與國際政策，可能形成需要盟國共同應對的挑戰。我們將以捍衛聯盟安全利益的角度，與中國往來。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在峰會結束後對記者表示，中國大陸的軍事與經濟崛起不容忽視，中方正在投資的自動系統、臉部識別與人工智慧等毀滅性科技，可能改變未來的戰爭型態，攸關北約安全，問題是要如何應對此事。

史托騰柏格表示，接收到拜登對北約傳遞美國承諾的強烈訊息，其餘盟國也作出同樣堅定的承諾，所有領導人一致認為，歐洲與北美必須在北約站穩腳跟，捍衛價值觀與利益，尤其是在俄羅斯和中國大陸等專制政權挑戰國際秩序的時候。

公報提到，中國大陸迅速擴張核武能力，在軍事現代化與軍民融合戰略並不透明，中方還與俄羅斯軍事合作，參與其在歐洲大西洋地區的演習，北約關切中方時常缺乏透明度與運用假訊息，呼籲中國大陸恪守國際承諾。

公報也提到，北約將盡可能與中國大陸保持建設性對話，樂見在與聯盟相關領域和共同挑戰中，與中方接觸的機會；北約盟國與中方就各自政策和行動交流訊息，以提高警覺並討論可能的歧見，這是有意義的。

公報也說，盟國敦促中方就其核能力及政策，與北約展開有意義對話，建立信任和透明措施；互惠的透明與理解將使北約和中方均受惠。

此外，北約峰會通過「北約綜合網路防禦政策」，因應對於民主機構或重大基礎設施的攻擊或勒索，強化整體防禦；並將網路攻擊事件納入規範「互助防禦」的北約組織公約第5條，由北大西洋理事會逐案認定特定網路攻擊事件是否適用。

公報提到，「盟國認識到，在某些特定狀況下，大規模惡意網路攻擊的影響，可能等同軍事攻擊。」