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大馬礁鯊罹患神秘皮膚病 海洋升溫恐為禍首

中央社 / 吉隆坡14日綜合外電報導

海洋生物學家正在馬來西亞調查白頂礁鯊（whitetip reef shark）罹患皮膚病之謎，初步報告顯示，禍首可能是海洋升溫。

白頂礁鯊有著顯眼的白色鰭尖，白天通常在珊瑚礁旁歇息，深受潛水愛好者喜愛，但一到了夜晚，牠們就會開始出沒，四處覓食小魚等動物。

水底攝影師在婆羅洲（Borneo）北部沙巴外海拍到一隻白頂礁鯊頭部出現斑點及病變的照片，照片4月在社群媒體貼出後廣為流傳。

不久後，附近潛水勝地西巴丹（Sipadan）的潛水夫，以及來自沙巴的大學、政府與保育團體的專家團隊，在他們看到的白頂礁鯊群身上陸續都觀察到同樣的皮膚病。

團隊嘗試判斷皮膚病起因後，發現西巴丹5月的海水表面溫度達到攝氏29.5度，較1985年高1度。

非營利保育團體「珊瑚礁守護者」（Reef Guardian）資深海洋生物學家史匹吉（Davids Austin Spiji）說：「我們幾乎可以斷定海洋暖化是造成西巴丹白頂礁鯊生病的原因之一。」他排除人為因素涉入，是因為西巴丹是海洋保護區，禁止捕魚，附近亦無聚落和工業設施。

馬來西亞博特拉大學（Universiti Putra Malaysia）水生動物研究教授穆罕默德．丁恩（Mohamed Shariff Mohamed Din）說，發現白頂礁鯊有皮膚病的同時，當地也發生珊瑚白化。

他說：「我們不能忽視因溫度升高所產生的改變。」

但團隊尚未進行完整的科學研究，馬來西亞沙巴大學婆羅洲海洋研究所（Borneo Marine Research Institute of University Malaysia Sabah）學者曼加里－松本（Mabel Manjaji-Matsumoto）表示，5月間，團隊嘗試捕捉一些白頂礁鯊來採集檢驗樣本未果，7月會再試一次，「如果能取得樣本，至少就一定能找出病變原因」。

馬來西亞 珊瑚

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