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又犯忌？拜登透露英女王談話內容 她問到習近平和普亭
在七大工業國(G7)高峰會結束後，英國女王伊麗莎白二世13日邀請美國總統拜登夫婦到溫莎堡喝茶，雙方交談約45分鐘，當晚拜登向記者透露，女王問到俄國總統普亭和中國大陸國家主席習近平。
英國衛報報導，外界極少有機會得知女王談論政治的內容，英國女王不介入政治，英國首相每周向女王報告的內容被列為機密。在任何場合與女王交談的人，不應該透露女王說了什麼，以免讓她尷尬，因為女王不公開談論政治。
但西方最有權力的政治人物美國總統拜登，在當天傍晚搭機前往歐洲行的下一站前，在希斯洛機場的停機坪向白宮記者透露他與女王談話內容。
拜登說：「我們談了很長時間，她非常寬厚，我無意冒犯，但她讓我想到我母親，她的外貌和她的寬宏大量。」拜登今年78歲，女王95歲。
2012年，BBC記者賈德納( Frank Gardner)在BBC廣播四台透露女王對他說，她對於不能逮捕激進穆斯林教士阿布·哈姆扎·馬斯里（Abu Hamza al-Masri）感 到驚駭，BBC還為此道歉。
拜登說，他已邀請女王訪問白宮，她在1957年10月首度訪問白宮，當時的美國總統為艾森豪。拜登是女王會見的第13位美國在任總統。
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