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防北京竊聽！G7領袖談中國議題時 會議室網路全切斷
紐約時報報導，七大工業國(G7)領袖12日開會討論中國在全球的影響力時，立刻同意一件：不希望有人偷聽。
意識到中國的監聽無孔不入，G7高峰會東道主英國的主辦單位將會議室四周的所有網路和Wi-Fi切斷，讓與會的領袖與外界斷訊。
在這場會議中，美國總統拜登要求西方國家和日本提供開發中國家資金，協助基礎建設，取代中國的「一帶一路」計畫。白宮稱之為「重建更美好世界」計畫。
不過，美國與其盟邦對於如何因應中國影響力擴大，看法嚴重分歧。與會領袖在會後發表聲明，僅表示將提供中低收人國家「以價值取向、高規格和透明的」夥伴關係，但沒有承諾將拿出多少錢。
德國總理梅克爾在會後表示，G7目前還沒有到釋出資金的階段。
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