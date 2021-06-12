德媒以「中國與七個小矮人」分析G7峰會 指拜登欲束縛大陸

德國編輯部網路（RND）周六發表針對G7峰會的分析文章「中國與七個小矮人」（China und die sieben Zwerge）指出，美國總統拜登希望通過一個全新的自由國家網路來束縛中國這個覺醒的巨人。

文章寫道，在英國康沃爾郡舉行的七國集團峰會上，話題斷圍繞著根本不在場的中國，而且是由美國總統拜登主導。

「拜登相信，在抗擊疫情期間，美國以及自由世界應該在全球範圍內展示他們的能力」儘管有各種唱衰之聲，最終能提供的還是比獨裁的中國國家主席更好。

習近平的看法則完全相反。自由國家的「混亂」以近乎科學的方式表明中國制度的優越性。

文章接著提到，拜登宣布捐贈五億輝瑞疫苗協助全球抗擊疫情，並且強調是無條件捐贈，沒有附帶隱藏條款。

「通過這樣做，拜登將自己與中國做出區別。當中國在某處伸出援手時，總是會要求政治或經濟准入。有時是承諾一個港口，有時中國會要求在聯合國依照其心意投票，例如人權辯論。」

「拜登說『美國回來了』，這也意味著：制度性衝突再次出現。而這也是華盛頓樂見的。」

作者指出，在G7峰會期間，拜登提出希望建立一個聯手抗中的民主聯盟，德國雖然有所顧慮，但也參與其中。北約也正朝「更全球化」邁進，雖然大西洋仍是其中心，但未來幾年與韓國、澳洲、日本和紐西蘭等國的政治聯繫將會加深。

「對於擁有14億人口的中國而言，G7可能就像七個小矮人。但康沃爾迎來了幾個有趣的客人：印度、韓國、澳洲和南非。他們可能成為拜登新民主國家網路的一份子，最終將比北京單一的獨裁政權具有更大的影響力。

澳洲2020年要求北京在新冠病毒溯源上更開誠布公，結果紅酒等產品遭到北京的關稅懲罰。G7在康沃爾正在籌備一個網絡，讓成員不再受到此類的打擊。」

文章最後寫道：「若G7在最終文件中呼籲中國提高透明度也無需感到驚訝。拜登想要的就是這樣的轉折：他歡迎每一個表明對全球獨裁者尊重下降的信號。」

《明鏡周刊》專訪北約秘書長斯托滕貝格（Jens Stoltenberg），談到中國對全球構成的新威脅。斯托滕貝格表示：「我們不認為中國是對手或敵人，但中國的崛起是這個時代最大的安全挑戰。」

他指出：「中國很快將成為全球最大經濟體，其國防預算已經位列世界第二，擁有最大海上軍事力量。北京正大力投資最先進的軍事能力，例如人工智能和自主系統。但中國的價值觀與我們不同。中國政府以世界前所未見的方式控制自己的人民。他們鎮壓香港的和平抗議，迫害維吾爾族等少數族群，威脅台灣等鄰國，限制南中國海的自由航行。與此同時，中國正在向我們靠近，試圖控制歐洲重要的基礎設施如港口、機場或電力網路。」

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究

【 本文章由德國之聲授權提供】