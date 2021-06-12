金正恩變瘦引關注！專家稱背後原因可能「很勵志」

北韓領袖金正恩一舉一動都受外界注意，而在他時隔近1個月再出席公開活動的畫面曝光後，卻引起更多人討論，因為他看來瘦了不只一圈，而有專家稱如他是為了健康而減肥，對他的執政更有利。

美國《華盛頓郵報》引述麻省理工學院政治學教授納朗（Vipin Narang）對NK News說，如他是為健康而減肥，可能會提升他在國內的地位，以及對於區域行為者如日本、韓國和美國來說，將提供更多可預測性，也更有信心金正恩仍將主持大局。

納朗補充稱，但如他暴瘦是因健康問題，那繼承人之爭可能已在幕後展開，北韓內部的動盪或為外部世界帶來麻煩。

NK News是以韓國一個網上媒體，2010年4月成立。它在美國、歐洲及韓國都有職員，當中包括脫北者。

駐韓美軍特種作戰司令部情報官布羅德卡（Mike Brodka）分析：「這可能是他健康地改變生活方，或是更複雜的問題。」他說：「現時我們不知道（發生了什麼事），但這已引起足夠的問題，我們須注意未來數月發生的事並找出答案。」

外界已知的是，金正恩常常吸菸，且喜歡美食與美酒。有觀察家稱，他的健康問題緣於其體重以及生活方式。

他2014年曾差不多有6周消失於公眾視野，再出現時需以手杖輔助步行。韓國情報部門稱，他曾接受手術以切除腳踝的囊腫。

金正恩2021年春天一度消失3周，一度令人擔心他是否患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），但後來他再度出席公開活動，精神良好。輿論稱看來他沒有病重，只是去了一個地避疫。

韓聯社報導，韓國統一部官員證實正在密切關注金正恩的公開活動等消息，但對其健康問題沒有可以透露的事項，官員強調，韓國統一部會對金正恩公開活動的報導圖片進行分析，但不宜公開透露有關情況。

報導指，韓國統一部內部認為目前北韓未出現金正恩身體有恙的動向。

手錶細節顯示他變瘦？

在這之前，NK News在6月8日報導，金正恩最近突然變瘦引發關注，又指若金正恩是因健康問題而體重驟減，可能會涉及接班局勢和體制穩定性等問題，並指美日韓情報部門正在密切關注金正恩。

報導還比較2020年11月、2021年3月和2021年7月金正恩戴手錶的照片，認為照片顯示「錶帶扣得更緊」，反映金正恩變瘦。

北韓官方媒體朝中社6月5日報導金正恩主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議的消息，這是金正恩時隔29天公開亮相。

此外，金正恩6月7日在北韓勞動黨黨中央委員會總部大樓主持召開中央黨委和各級黨委負責幹部會議，在黨中央委員會全體會議前夕討論和評估了下半年的經濟政策和穩定民生方案。

2021年6月4日，金正恩（前）與北韓勞動黨組織書記趙勇元準備進入會場，準備召開勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議。圖／朝鮮中央電視台影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》