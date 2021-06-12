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南韓軟實力腐化人心？金正恩痛批K-Pop「如惡性腫瘤」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
北韓國家領導人金正恩，攝於2018年6月的美朝領袖峰會。金正恩正在國內發動新一輪文化戰爭，痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。路透
北韓國家領導人金正恩，攝於2018年6月的美朝領袖峰會。金正恩正在國內發動新一輪文化戰爭，痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。路透

南韓流行文化在全世界吸粉後，現正挺進堪稱「最後邊疆」的北韓，為此北韓國家領導人金正恩發動新一輪文化戰爭，痛批南韓流行音樂K-Pop是「惡性腫瘤」。

紐時指出，南韓流行文化在北韓的影響力日益增強，金正恩批評K-Pop腐化年輕人的「服裝、髮型、言談與行為」。官媒則警告，如果任令K-pop猖獗地發展下去，將讓北韓「如一堵軟牆崩塌」。

根據報導，最近幾個月以來，金正恩或官媒幾乎天天在罵「反社會主義與非社會主義」影響力正在國內傳播，尤其是從中國大陸走私進去的南韓電影、韓劇與K-pop影像。

據悉，金正恩為試圖恢復控制，特別下令政府根絕南韓文化入侵，官方同時加強相關的嚴刑峻罰，像收看或持有南韓娛樂的人將被處以5到15年的勞改。

紐時認為，此時正值北韓經濟困難重重，跟西方國家的外交又陷入停滯，可能令年輕人更樂於接受外部影響，對於金正恩牢固掌控的社會形成挑戰。經營K-pop走私網的脫北者鄭光日（Jung Gwang-il）指出，北韓年輕人覺得他們又不欠金正恩什麼，「如果金正恩不想失去家族王朝統治的未來基礎，就必須重申他對年輕人的意識型態控制」。

金正恩 北韓 南韓

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