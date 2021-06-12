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抗衡中國一帶一路！G7將宣布「新全球基礎建設」倡議

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
第47屆七大工業國（G7）高峰會標誌。一位美方資深官員的說法指出，G7將宣布一個新的全球基礎建設計畫，以應對中國大陸所提出的一帶一路倡議。路透/SIPA Images
第47屆七大工業國（G7）高峰會標誌。一位美方資深官員的說法指出，G7將宣布一個新的全球基礎建設計畫，以應對中國大陸所提出的一帶一路倡議。路透/SIPA Images

路透12日引述一位美方資深官員說法指出，七大工業國（G7）將宣布一個新的全球基礎建設計畫，以應對中國大陸所提出的一帶一路倡議。美方也將力促其他G7國家領袖，對中國大陸的強迫勞動採取具體行動，並把批評北京當局納入最終公報。

這一位不願具名的官員表示，「這不只事關對抗或跟中國大陸較量」，直到目前，對於中國「缺乏透明度、糟糕的環境與勞動標準與強制措施」讓許多國家狀況惡化，西方國家「還拿不出一套反應我方價值、標準與經商方式的積極替代方案」。

該官員透露，「我們將宣布『為世界重建美好』（Build Back Better for the World），一個跟我們G7夥伴一同發起的雄心萬丈新全球基建倡議，也將不會只是帶路的替代方案而已」。

目前尚無此一全球基建方案資金來源的詳情，該官員則指計畫將涉及籌措數千億美元的公私資金，以在2035年協助縮小有需要國家的40兆美元基建缺口，目標則要跟美國國會合作補充既有的開發金援，「希望和G7夥伴、私營部門與其他利益關係人一起，我們很快就能共同替有需要的中低收入國家催動數千億美元基建投資」。

該官員同時指出，拜登在會談也將敦促其他領袖明確表達，他們相信強制勞動的作法是侮辱人性尊嚴及「中國大陸不公平經濟競爭的一個惡例」，以展現他們打算認真捍衛人權。

針對高峰會的最終公報，官員稱「我方正推動要具體提及的領域，像是正發生強制勞動的新疆，以及我們必須表達我們身為一個G7的價值觀」。

G7 一帶一路

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