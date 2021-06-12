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3個月前美中高層對話不歡而散 布林肯11日與楊潔篪再度通話

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿布林肯通電話。路透、美聯社

繼3月18日美中外交高層對話不歡而散後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，談及美國支持WHO調查病毒起源，呼籲中方配合，並呼籲北京停止對台施壓，和平解決兩岸議題。

有關通話內容，普萊斯表示，兩人討論美國的北韓政策，以及美中合作共同推動朝鮮半島非核化的需要性，也討論包括伊朗、緬甸、氣候變遷在內的全球挑戰。

普萊斯說，布林肯向楊潔篪提到，為了解決新冠肺炎的大流行，合作且透明地了解病毒起源的重要性，包括世界衛生組織（WHO）第二階段專家領導到中國大陸的調查。

普萊斯表示，布林肯強調美國關切香港民主情勢惡化，新疆地區穆斯林少數族群正在面臨的種族滅絕與人權侵害，布林肯還呼籲北京停止對台施壓，和平解決兩岸議題。

此外，普萊斯說，布林肯在通話中提到被拘留在中國大陸的美國與加拿大公民，呼籲中方立即釋放這些被不當拘留的人士。

布林肯 北京

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