3個月前美中高層對話不歡而散 布林肯11日與楊潔篪再度通話

繼3月18日美中外交高層對話不歡而散後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，談及美國支持WHO調查病毒起源，呼籲中方配合，並呼籲北京停止對台施壓，和平解決兩岸議題。

有關通話內容，普萊斯表示，兩人討論美國的北韓政策，以及美中合作共同推動朝鮮半島非核化的需要性，也討論包括伊朗、緬甸、氣候變遷在內的全球挑戰。

普萊斯說，布林肯向楊潔篪提到，為了解決新冠肺炎的大流行，合作且透明地了解病毒起源的重要性，包括世界衛生組織（WHO）第二階段專家領導到中國大陸的調查。

普萊斯表示，布林肯強調美國關切香港民主情勢惡化，新疆地區穆斯林少數族群正在面臨的種族滅絕與人權侵害，布林肯還呼籲北京停止對台施壓，和平解決兩岸議題。

此外，普萊斯說，布林肯在通話中提到被拘留在中國大陸的美國與加拿大公民，呼籲中方立即釋放這些被不當拘留的人士。