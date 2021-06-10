快訊

高端數字漂亮？ 黃立民：僅符合預期 不要關起門來自嗨

對中政策建議已完成 美防長：著眼陸在南海等地進展

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，報告明年度預算時表示，美國必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼解放軍在南海、東海與第二島鏈等地的進展，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。

根據國防部9日的新聞稿，奧斯丁發布內部政策指導，以解決中國大陸的挑戰；國防部表示，中國任務小組提出的建議列為機密。

奧斯丁表示，這項倡議將列為美國政府對中戰略的一環，也將有助美國整體國防戰略發展。

資深國防部官員表示，這項政策指導將強調整合應對中國大陸挑戰的努力，包括美國各部門與盟友夥伴，也制定了在所有戰爭領域強化威懾力的必要性，以加速新作戰概念發展。

這位官員表示，奧斯丁將會加速推動聯合作戰概念，最明顯的方面就是與盟友夥伴合作，強化軍事關係與舉行更多軍事演習。

國防部表示，這項內部政策指導清楚設定目標、實施期限與問責機制。

奧斯丁在國會表示，要捍衛美國在印太地區的利益，向盟友保證承諾，國防部必須跟上解放軍快速軍事現代化的步調，且著眼其在南海、東海和第二島鏈等地進展；因此，國防部成立中國任務小組，評估對中政策、計畫與步驟，以更好地應對中國大陸的挑戰，該小組已經完成工作。

奧斯丁說，他9日已發布內部指導，啟動全部門的努力，以應對美國首要步步進逼的威脅－中國大陸。

此外，在印太地區，奧斯丁表示，美國將持續關注北韓與其核武、彈道飛彈計畫，美國將持續以外交領導，降低北韓破壞穩定和挑釁行為，維持朝鮮半島和平穩定。

美國總統拜登2月10日首度訪問五角大廈，宣布國防部成立新的「中國任務小組」，由國防部部長特別助理瑞特納（Ely Ratner）負責，在4個月內提出對中政策的建議，瑞特納4月21日被拜登提名為印太事務助理部長，不僅負責政策規畫，若順利通過提名也將是該政策執行者。

國防部 解放軍

延伸閱讀

拜登撤銷對抖音、微信禁令 北京：正確方向

影／第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

受惠拜登基建計畫 路博邁：5G題材前景穩健

首次海外出訪 拜登抵英對美軍人演講 喊話普亭勿輕舉妄動

相關新聞

法國男子「打總統一巴掌」 恐要付出最高3年徒刑的代價

法國總統馬克宏日前遭民眾掌摑，動手的男子今天首度出庭，他表示，自己「不加思索」就出手，這位28歲熱衷中世紀史的歷史迷，最...

慕尼黑安全指數出爐 各國如何看待「中國威脅」？

慕尼黑安全會議在最新推出的報告中，著重介紹了新出爐的「慕尼黑安全指數」。這是一種用0至100表現受訪者對某種威脅主觀感知的統計指數...

對中政策建議已完成 美防長：著眼陸在南海等地進展

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）10日出席聯邦參議院軍事委員會聽證會，報告明年度預算時表示，美國必須跟上解...

拜登強生首度會談 料將因北愛爾蘭爭議蒙上陰影

美國總統拜登和英國首相強生今天將首度面對面會談。前來英國訪問的拜登預料將對強生表達明確警告，要求勿讓脆弱的北愛爾蘭和平落...

菲律賓8基層官員遭控 執法鬆散致超級傳播事件

菲律賓內政部長安約今天說，內政部已指控8名地方基層官員，這些官員因抗疫隔離措施執法鬆散，導致社區出現超級傳播者事件

日相菅義偉赴G7峰會 將說明東奧是安全安心大會

日本首相菅義偉今晚將啟程前往英國參與七大工業國集團（G7）領袖峰會，他受訪時說，將向與會者說明日本會徹底做好感染對策，實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。