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緬甸10萬人逃亡 聯合國籲國際聲援
緬甸克耶邦有10萬人因軍政府無差別攻擊而被迫逃離家園，聯合國人權專家呼籲，緬甸迫切需要國際援助，否則恐發生大規模死亡。聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯9日表示，國際社會必須採取應對行動，促使軍政府停止武力威脅民眾、允許人道援助進入，否則當地將因飢餓、疾病和暴露在炸彈襲擊範圍內，導致大規模死亡。
自政變以來最大規模
根據《聯合國新聞》報導，安德魯斯9日在推特上表示，克耶邦有10萬名因緬甸軍政府炸彈襲擊而逃入森林的人，當中許多人被軍政府切斷食物、水和藥品的供應，可能因此因飢餓、疾病和暴露在炸彈襲擊範圍內，導致大規模死亡。
安德魯斯指出，克耶邦的襲擊只是緬甸各地一系列襲擊事件中的最新一起，這些襲擊造成大量人口流離失所，並給人民帶來痛苦。他強調，成千上萬名男女老幼的生命正受到無差別襲擊的威脅，其規模之大，自2月1日發生政變以來從未有過，「這可能構成大規模暴行罪。」
籲國際施壓援助
居住在克耶邦的民眾告訴《半島電視台》說，在安全部隊與自稱是克倫尼人民國防軍（KPDF）的平民抵抗組織在5月21日爆發戰鬥後，軍方在平民區發起無差別的空襲和砲擊，已造成數人死亡。
安德魯斯表示，聯合國會員國必須對緬甸軍政府施加壓力，促使武裝部隊總司令敏昂萊允許人道救生援助進入這些地區，並停止透過空中轟炸、砲擊、槍擊來恐嚇民眾。聯合國國家工作隊則重申先前的呼籲，要求各方保護所有平民和民用基礎設施，「特別是醫療單位和衛生工作者。」
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