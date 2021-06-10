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大選前濫捕反對派 美國制裁尼加拉瓜

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
尼加拉瓜總統奧蒂嘉近日將所有參選總統的反對派逮捕，引發國際不滿。（Photo by Fundscion Ong DE Nicaragua on Wikimedia under CC 3.0）
尼加拉瓜總統奧蒂嘉近日將所有參選總統的反對派逮捕，引發國際不滿。（Photo by Fundscion Ong DE Nicaragua on Wikimedia under CC 3.0）

把反對派都抓起來，還能舉行選舉嗎？美國9日宣布制裁尼加拉瓜總統奧蒂嘉，因為他將國內4位參加總統大選的反對派都逮捕了。不只美國，聯合國也要求奧蒂嘉儘速將反對派釋放，這些反對派多遭到「與外國勢力勾結」等罪名逮捕，但其實都是不滿奧蒂嘉益發專斷的統治，讓國內民不聊生。

以通外之名逮捕

根據《半島電視台》報導，美國政府9日宣布制裁4位支持奧蒂嘉的官員，包括奧蒂嘉的女兒等人，將他們的海外資產凍結。尼加拉瓜將於11月舉行總統大選，但奧蒂嘉卻將4位聲勢最大的反對派一一逮捕，也讓聯合國秘書長古特雷斯要求奧蒂嘉立刻釋放反對派。

《衛報》提到，在最有希望擊敗奧蒂嘉的反對派候選人巴里奧斯被逮捕後，她的姪子、同樣名列候選人的賈西亞也在8日遭到逮捕，而且離上一位反對派候選人馬拉迪亞加遭到逮捕不到1天。據警方說法，賈西亞遭逮捕的罪名是接受外國勢力援助，打算在境內發動恐怖攻擊。

聯合國也因此呼籲尼加拉瓜要遵守國際人權公約相關規定，並立刻釋放反對派領袖，聯合國聲明指出，尼加拉瓜境內選舉的發展狀況，只會讓人民的信心更崩潰；泛美國家組織主席阿孟葛也呼籲當局釋放囚犯，甚至表示尼加拉瓜需要民主，該從奧蒂嘉長期的壓迫中解放了。

專制壓迫致不滿

奧蒂嘉是尼加拉瓜桑定民族解放陣線的領袖，他在1984年以66%的得票率當選總統，但1990年因為美國長期封鎖導致經濟衰退，使他無法連任。不過他在2006年再度掌權至今，任內扭轉之前右派政府親美政策，與俄國、非洲和拉丁美洲左派政府交好，他在任內遭控打壓NGO、殘忍鎮壓民眾示威。

尼加拉瓜目前疫情雖僅有7688人確診、188人死亡，不過國內暴力問題嚴重，經濟也因為美國政府長期制裁而陷入困頓，也讓許多民眾紛紛逃往美國，是美國邊境難民潮的來源之一。

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尼加拉瓜 聯合國

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