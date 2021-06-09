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種族屠殺無悔意 戰爭罪將軍上訴遭駁回
在波士尼亞戰爭犯下戰爭罪的前塞族共和國將軍穆拉迪奇，因聯合國法庭宣判的無期徒刑上訴已被駁回。穆拉迪奇因指揮造成8000名平民死亡的斯雷布雷尼察大屠殺，而遭聯合國通緝與逮捕，儘管他本人與其支持者認為穆拉迪奇毋需負責，但他仍遭判無期徒刑，給罹難者及其家屬一個遲來的正義。
證據不足遭駁回
根據《英國廣播公司》報導，穆拉迪奇1995年時是塞族共和國的將軍，在當時被聯合國劃定為非戰保護區內發動種族屠殺。當時約8000名波士尼亞穆斯林慘遭殺害，是歐洲自二戰之後，最為嚴重的戰爭暴行。
穆拉迪奇在逃亡16年後，於2011年落網，並在2017年遭判無期徒刑。穆拉迪奇在去年8月的判決聽證曾認為此法庭是「西方國家的小孩」，他的律師也認為，穆拉迪奇人並不在屠殺現場，不需為此負責。
但海牙前南斯拉夫國際刑事法庭的五人上訴法庭認為，穆拉迪奇並未提供任何可以推翻先前判決的證據，因此決定維持原判。許多倖存者或罹難者家屬在得知法庭駁回上訴後，多贊同該判決，認為是遲來的正義。
還8000平民正義
前南斯拉夫1991年到1999年間發生嚴重內戰，其中波士尼亞與赫塞哥維納因為宗教與種族的嚴重分歧，境內發生的戰爭最為血腥。在波赫境內的塞族共和國因為不想獨立，因此在其控制區域內開始大肆屠殺波士尼亞人。儘管聯合國在1993年就通過819號決議案，將斯雷布雷尼察劃為安全區，仍無法阻止悲劇發生。
塞族部隊仍在1995年進入安全區展開大屠殺，最終殺害了約8000名的波士尼亞穆斯林。穆拉迪奇本人則在1995年底，在家族與支持者的保護下，躲藏在塞爾維亞境內。最終在2011年，於位在塞爾維亞北部郊區的親戚家中被捕，並被送到位於海牙的前南斯拉夫國際刑事法庭，接受戰爭罪與種族屠殺的罪名審判。
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