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東盟與中國避談緬甸 南海爭議仍存分歧

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 中國與東盟昨天(8日)在重慶舉行的外長會發表共同聲明，會上聚焦南海議題，強調「逐步恢復『南海行為準則』磋商」以及「保持自我克制」，不採取影響和平穩定的活動，並根據1982年的《公約》解決爭端。

新加坡《海峽時報》引述消息人士稱，聲明在會後隔天才發布，是因為東盟國家在南海議題上的用字有分歧。報導指出，菲律賓曾要求在聲明中加入更有力的措辭，但遭到拒絕。該人士稱，這主要是由於「中國和一些東盟小國」，他指的是柬埔寨和老撾。

聲明中重申《南海各方行為宣言》是具有裡程碑意義的文件，體現了各方依照包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法促進地區和平、穩定、互信和信心的集體承諾。並指出各國官員機會透過視頻針對《南海行為準則》進行會議。

菲律賓亞太大學政治經濟學助理教授羅賓（Robin Michael Garcia）向德國之聲表示，有關《南海行為準則》的談話已經存在很長時間，至少該議題仍在討論議程上。他認為，中國在南海議題的強勢態度應該會持續，因為在習近平領導下，中國更積極宣稱在南海的主權。

至於在菲律賓社會，大眾對總統杜特爾特在南海問題上的處理越來越不認同。他對德國之聲說：「菲律賓大選將在一年後舉行，杜特爾特應該會指定一名接班人競選，而涉及中國的問題會是選舉中的焦點之一。」

越南外交部會後在一份聲明中表示，在一場單獨會談中，官員們同意「以適當方式」恢復有關南海行為準則的磋商。印尼外長蕾特諾·馬爾蘇迪（Retno Lestari Priansari Marsudi）則在會後對媒體說，東盟和中國「必須立即」繼續就行為準則舉行磋商，並表示希望與中國加強合作抗擊新冠肺炎。

台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈向德國之聲分析，由於疫情關系，這兩年及未來幾年，中國與東盟的合作重點，將放在經貿與抗疫合作上。她說：「南海議題等摩擦仍將存在，但沖突的程度與機率都會降低。」

她指出，東盟多個國家近期發生新一波疫情，對中國疫苗的需求更加迫切，並舉例越南越南政府最近就改變先前拒絕中國疫苗的立場，將向中國、俄羅斯等採購疫苗。但她強調，「整體來說，東協國家人民對於中國疫苗的態度仍然欠缺信心，不願施打的情形很多」。

淡化緬甸議題

共同聲明中並未提到緬甸情勢，只提及「維護地區和平與穩定」。新加坡尤索夫伊薩前高級研究所研究員黎良福表示，雖然緬甸問題迫在眉睫，但這是紀念亞細安和中國建立對話關系30年的特別會議，是為凸顯整體關系是正面積極的。

他補充說：「這並不意味東盟淡化對緬甸的關注... 沒有其他國際組織有資格與緬甸軍政府交涉，因為（緬軍）不把東盟視為威脅。」

湄公河與中國水庫

特別外長會的隔天，在中國外交部的例行記者會上，《日本經濟新聞》記者就今年5月底，湄公河的水位又急劇下降，遭批評是中方大壩放水大幅減少所致提問，發言人趙立堅稱，「中方高度重視下游國家關切，並克服自身困難，應下游國家請求提供應急補水，幫助下游應對旱情」。

他並未回答是否是中國大壩所致，只強調「湄公河有2700多公裡長，支流密布，各國水利水電設施眾多，其水量受到多重因素的影響」。

《日本經濟新聞》今年1月曾報導，自去年年底以來，泰國政府對耗資20億美元的Sanakham大壩提出了異議，該水壩由中國大唐集團開發，預計2028年投入發電。

泰國稱指控老撾與中國提出不實數據，並單憂該大壩對邊境的環境產生潛在影響，也擔心大壩將改變湄公河的水流，未來將難以管理湄公河深水河道的邊界。

美國在東盟角色

中國東方智庫研究員浦江發表評論稱，中國和東盟國家在管控分歧和避免爭端激化方面是做得好的，也因此讓美國等域外勢力的圖謀無法得逞，並稱美國是「東南亞和平穩定的攪局者」。

美國在南海持續透過海軍「自由航行」表達對該區域的關切，並對中國日益增長的軍力表示擔憂，特別對區域安全和民主發展的影響。

中國則稱美國在東南亞的海軍才是對區域安全的最大威脅，中國與東盟舉行特別外長會前，美國副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Ruth Sherman）先後訪問印尼、柬埔寨、泰國三個東盟國家，是拜登政府上任後，首位訪問東盟國家的國務院高級官員。

由於柬埔寨將在2022年擔任東盟輪值主席國，中國《國防時報》分析稱，謝爾曼此訪自然是可以先做「鋪墊」，而這幾年來中國和柬埔寨之間的關系讓美國感到不安。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

緬甸 南海

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