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哈利梅根用女王暱稱為女兒取名 遭爆料事前沒問過

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國鏡報以兩版報導哈利王子與妻子梅根喜獲女兒，並用祖母伊麗莎白二世女王的暱稱與母親黛妃的名字取名。但白金漢宮一位消息人士卻向BBC表示，哈利梅根並未就取名一事徵詢女王意見。路透
英國鏡報以兩版報導哈利王子與妻子梅根喜獲女兒，並用祖母伊麗莎白二世女王的暱稱與母親黛妃的名字取名。但白金漢宮一位消息人士卻向BBC表示，哈利梅根並未就取名一事徵詢女王意見。路透

英國哈利王子與妻子梅根日前喜獲次女，用祖母伊麗莎白二世女王的暱稱與母親黛妃的名字取名為「莉莉貝．『莉莉』．黛安娜．蒙巴頓-溫莎」。但白金漢宮一位消息人士卻向BBC表示，哈利梅根並未就取名一事徵詢女王意見。

BBC指出，哈利與梅根一宣布女兒的名字，隨後的報導便稱夫妻倆在莉莉貝出生前曾跟女王講過話。一位近哈利梅根的消息人士還告訴BBC，指哈利「會提到名字」的事情。

不過，白金漢宮消息人士對此新聞持異議。哈利梅根的發言人則堅持，如果女王不曾支持，夫妻倆就不會使用「莉莉貝」命名。

發言人表示，「在宣布之前，公爵（哈利）跟他的家人講過話。實際上，他的祖母是他打電話的第一個家庭成員。在交談過程中，他分享兩人希望將他們的女兒命名為莉莉貝，以示對她（女王）的敬意。如果她不支持，他們將不會使用這個名字」。

BBC指出，隨著莉莉貝出生，外界普遍認為哈利與梅根首先告訴女王關於取名的選擇。媒體隨後引述夫妻倆的「友人」的說法，都強烈暗示哈利已徵求祖母的許可。

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